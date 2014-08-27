بالفيديو.. «محافظ الأقصر» يستكشف الحدود الجديدة للمحافظة في أول زيارة استطلاعية

قام اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر، بجولة تفقدية علي الطرق الصحراوية والزراعية لاستكشاف الحدود الجديدة للمحافظة ناحية محافظة الوادي الجديد، بعد مخطط إعادة ترسيم المحافظات والذي اتسعت فيه حدود محافظة الأقصر عشرة أضعاف، لتصبح 37 ألفا و523 ألفا كم2 بدلا من 3 آلاف و263 كم2، بعد ضم مدينة مرسي علم وقرية خزام واستقطاع مساحة من محافظة الوادي الجديد وضمها للأقصر.

قطع المحافظ يرافقه وكيل وزارة الزراعة المهندس خالد منوفي، ومدير إدارة التخطيط العمراني المهندس محسن مصطفي، ومدير المرور العميد حسام الشايب، مسافة وصلت لأكثر من 200 كيلو متر عبر الحدود المترامية علي طريق الوادي الجديد بداية من “قرية الرزيقات” بمدينة أرمنت جنوب الأقصر وصولًا إلي “منطقة بغداد” بداية محافظة الوادي الجديد، ومرورًا بوديان وواحات المحافظة.

أكد المحافظ على ضرورة القيام بدراسات جيدة ووضع تصورات مناسبة لاستغلال المساحات الجديدة في كافة المجالات، مشيرًا إلي أن زيادة مساحة المحافظة يعطي دافع كبير للتنمية بما يحقق أمال وتطلعات الشباب عن طريق استغلال المساحات في الزراعة بعد توفير المياه فضلًا عن استكشاف المنطقة، وبحث وجود معادن أو مواد حجرية أو بترول بما ينوع من طبيعة محافظة الأقصر.

" frameborder="0">