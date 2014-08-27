المصرف المركزي الليبي: الأخبار المتداولة عن اقتحام البنك غير صحيحه

نفي مصرف ليبيا المركزي صحة الأخبار، التي تتحدث عن اقتحامه وسرقة محتوياته، وقال «هذه الأخبار مجرد شائعات للنيل منه، وإضعافه من قبل بعض ضعاف النفوس».

وأكد المصرف المركزي، في بيان، أنه مؤسسة مالية مستقلة تؤدي عملها بكل مهنية وفق القوانين النافذه وبما يخدم المصلحة العامة، وأنه خط الدفاع الأخير لمؤسسات الدولة.

وأوضح أن مسؤولية المحافظة عليه تقع على عاتق الجميع وبدون استثناء باعتباره عصب الاقتصاد الليبي.

وأضاف البيان أن ما يشاع من أخبار غير صحيحه حول المصرف، الغرض منها زعزعة الاستقرار المالي والاقتصادي ونزع الثقة عن القطاع المصرفي.