أخبار عاجلة

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب -
ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر -
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تدين بقوة الهجمات على خان شيخون -
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية -
الأمم المتحدة تبدأ تحقيقا في الهجوم على بلدة خان شيخون بإدلب السورية -
تخزين «الثوم» في الفريزر خطر جداً على الصحة وقد يؤدي للوفاة..اليكم أفضل طريقة لتخزينه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ميلان: طلبنا توريس.. وواثقون من ضم ارتكاز تشيلسي فان جينكل

Google+ Print
ميلان: طلبنا توريس.. وواثقون من ضم ارتكاز تشيلسي فان جينكل ميلان: طلبنا توريس.. وواثقون من ضم ارتكاز تشيلسي فان جينكل

أكد أدريانو جالياني نائب رئيس نادي ميلان ما تردد عن اهتمام الروسونيري بالتعاقد مع المهاجم الإسباني فرناندو توريس من تشيلسي.

ميلان باع أبرز نجومه ماريو بالوتيللي إلى ليفربول مقابل 20 مليون يورو، ويبحث عن معوض له فيما تبقى من أيام قليلة على نهاية الشهر الجاري وسوق الانتقالات الصيفية.

وقال جالياني صباح الأربعاء: "طلبنا فرناندو توريس.. إنه مهاجم عظيم، ونحن نبحث عن لاعب مثله.. اتصلنا بتشيلسي وسنرى ما إذا كنا سنضمه أو نبحث عن اسم أخر".

وكان جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي قد أكد تمسكه بتوريس، مفصحا "نحن نحتاج لـ3 مهاجمين في الموسم.. ولهذا فرناندو لاعب مهم بالنسبة لي".

وعن ماركو فان جينكل لاعب الوسط الهولندي الواعد، أفصح جالياني نائب رئيس ميلان "طلبناه أيضا.. أعتقد أننا واثقون من ضمه".

ويأتي فان جينكل في حسابات مورينيو بعد سيسك فابريجاس ونمنيا ماتيتش وراميرس وجون أوبي ميكيل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع