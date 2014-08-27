ميلان: طلبنا توريس.. وواثقون من ضم ارتكاز تشيلسي فان جينكل

أكد أدريانو جالياني نائب رئيس نادي ميلان ما تردد عن اهتمام الروسونيري بالتعاقد مع المهاجم الإسباني فرناندو توريس من تشيلسي.

ميلان باع أبرز نجومه ماريو بالوتيللي إلى ليفربول مقابل 20 مليون يورو، ويبحث عن معوض له فيما تبقى من أيام قليلة على نهاية الشهر الجاري وسوق الانتقالات الصيفية.

وقال جالياني صباح الأربعاء: "طلبنا فرناندو توريس.. إنه مهاجم عظيم، ونحن نبحث عن لاعب مثله.. اتصلنا بتشيلسي وسنرى ما إذا كنا سنضمه أو نبحث عن اسم أخر".

وكان جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي قد أكد تمسكه بتوريس، مفصحا "نحن نحتاج لـ3 مهاجمين في الموسم.. ولهذا فرناندو لاعب مهم بالنسبة لي".

وعن ماركو فان جينكل لاعب الوسط الهولندي الواعد، أفصح جالياني نائب رئيس ميلان "طلبناه أيضا.. أعتقد أننا واثقون من ضمه".

ويأتي فان جينكل في حسابات مورينيو بعد سيسك فابريجاس ونمنيا ماتيتش وراميرس وجون أوبي ميكيل.