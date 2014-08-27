ضبط عاطلين ونجار بحوزتهم 3240 قرص مخدر للاتجار بالمنيا

القت مباحث المخدرات بالمنيا، القبض على عاطلين ونجار، بحوزتهم كميه كبيرة من الاقراص المخدرة مختلفة الانواع للاتجار، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء اسامه متولى مدير أمن المنيا ، إخطاراً من رئيس مباحث المخدرات ، بضبط محمد . ع . م 25 سنة عاطل ومقيم ببنى مزار ، بحوزته 440 قرص مخدر لعقار التامول المخدر للاتجار ومبلغ مالى ، تحرر محضر بالواقعة برقم 9103 لسنة 2014 إدارى مركز بنى مزار ، وضبط على . س . ص 23 سنة عاطل ومقيم ببنى مزار بحوزته 2200 قرص لعقار التامول المخدر للاتجار ومبلغ 550 جنية.وتحرر محضر بالواقعة برقم 8858 لسنة 2014 إدارى مركز بنى مزار .

كما تم القبض على محمد . ع . م 26 سنة نجار ومقيم بمدينة المنيا ، بحوزته 600 قرص لعقار الترامادول المخدر للاتجار ، تحرر محضر بالواقعة برقم 8291 إدارى قسم المنيا ، وتولت النيابة التحقيق.