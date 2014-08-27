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الكويت تنفي دخول عناصر “داعش” إلى أراضيها

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الكويت تنفي دخول عناصر “داعش” إلى أراضيها الكويت تنفي دخول عناصر “داعش” إلى أراضيها

داعش

نفت وزارة الداخلية الكويتية صحة ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن دخول عناصر من تنظيم “داعش” إلى الكويت وإلقاء القبض عليهم عبر منفذ النويصيب.

وأكدت الوزارة في بيان لها عدم صحة حدوث اطلاق نار بين رجال الأمن وعناصر من داعش في منطقة الرقة مشيرة إلى أن الأخبار المتداولة عن إلقاء القبض على ضابط بالداخلية برتبة عقيد يتزعم عناصر من تنظيم “داعش” في الكويت غير صحيحة ولا تمت للحقيقة بصلة وليس لها وجود على ارض الواقع.

من جانب آخر شدد النائب في البرلمان الكويتي فيصل الدويسان في تصريح لـجريدة “النهار” الكويتية على ضرورة وجود ناطق رسمي للحكومة يفند الشائعات الخطيرة على أمن الكويت مؤكدا أن من يطلق الشائعات بالتأكيد هدفه إحداث البلبلة بالمجتمع وفقدان الثقة فى قوات الأمن، وأبرز ما يمكن أن تجابه به الكويتية هذه الشائعات هو تعيين ناطق رسمي بإسمها.

وأوضح الدويسان أنه ليس شرطا أن يكون هذا الناطق وزيرا معينا بل يفضل أن يكون موظفا مستقلا من مجلس الوزراء ولديه القدرة والمعرفة الكاملة في كيفية دراسة الإشاعة والرد عليها ونقل المعلومة لوسائل الإعلام بشكل أسبوعي.وبين الدويسان أن ضرورة استقلالية هذا الموظف تكمن في عدم إمكانية تفرغ أي من الوزراء لهذه المهمة بالإضافة إلى أن موقعه المفترض به ألا يتأثر بأي تغيير أو تعديل وزاري.

أ.ش.أ

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