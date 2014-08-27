محافظ دمياط يقود حملة لمصادرة المعدات واللورادت المستخدمة في «المخالفات»

قاد اللواء محمد عبداللطيف منصور، محافظ دمياط، الأربعاء، عدة حملات لإزالة التعديات على طريق «شطا – دمياط»، ومصادرة معدات تنفيذ المخالفة.

واتخذ المحافظ عددًا من الإجراءات المشددة منها إيقاف مخالفات البناء بمدخل «شطا» ناحية دمياط، وصادر اللوادر والمعدات المستخدمة.

ووجه المحافظ إنذارًا رسميًا ومشددًا لأصحاب المخالفات بعدم العودة للمخالفة، والمسؤولين بمجلس مدينة دمياط، لتكثيف المتابعة والمرور على الحالات.

كما تفقد المحافظ أعمال الرصف بالخلطة الخرسانية بجوار مديرية أمن دمياط، ووجه الشركة المنفذة بمراعاة المواصفات القياسية والفنية في التنفيذ.

وأمر «منصور» بنقل المدير المسؤول عن تحصيل الإيرادات بحي رابع بجوار الكوبري العلوي «لتراخيه في العمل».