دبلوماسي خليجي يتوقع استمرار الخلافات الصعبة بين كل من السعودية وقطر

أكد مصدر دبلوماسي خليجي رفيع المستوى أن المستجدات بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة تشير الى أن الصدع قد يكون أكبر مما يتراءى وتوقعت ان يكون اجتماع السبت المقبل بين الدول المعنية حاسما وقد يثير الكثير من التصعيد.

وأشارت المصادرلجريدة “الراي” الكويتية في عددها اليوم الأربعاء الى استمرار الخلافات الصعبة بين كل من السعودية وقطر في ظل التجاذبات حول تنفيذ التفاهمات التي سبق أن تم التوافق عليها ولكنها بقيت صوتاً دون صدى حسب تعبير مسؤول سعودي رفض ذكر اسمه .. وأوضحت أن الرياض أعدت ورقة تضمنت ملاحظاتها على ما لم يلتزم بتنفيذه الجانب القطري بعد الاتفاق الذي تم في الرياض قبل أشهر وساهمت في إنضاجه الكويت مؤكدا أن الملاحظات السعودية كثيرة كما ان الورقتين البحرينية والإماراتية ستكونان جاهزتين في غضون 48 ساعة تقريباً .

وأضاف الى ان الجانب القطري أوضح انه عالج الكثير من نقاط الاختلاف وهو مستمر في معالجة ما بقي في إطار ما يعتبره الصراحة والشفافية واختلاف وجهات النظر.

وكان المجلس الوزاري الخليجي عقد اجتماعاً في مدينة جدة قبل أيام أعلن في بيانه الختامي أن وزراء الخارجية الخليجيين وجهوا إلى ضرورة تسهيل مهام اللجان المعنية بتنفيذ «اتفاق الرياض» للانتهاء من كافة المسائل التي نص عليها الاتفاق في مدة لا تتعدى أسبوعاً، في ضوء الاتفاق الذي وقع عليه الوزراء في إطار النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي واتفاق الرياض حول الخطوات التي يتعين تنفيذها.

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