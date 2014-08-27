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رئيس حزب العدالة والبناء الليبي : مجلس النواب لا يزال الجسم الشرعي الذي يمثل كل الليبيين

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رئيس حزب العدالة والبناء الليبي : مجلس النواب لا يزال الجسم الشرعي الذي يمثل كل الليبيين رئيس حزب العدالة والبناء الليبي : مجلس النواب لا يزال الجسم الشرعي الذي يمثل كل الليبيين

مجلس النواب الليبي

قال رئيس حزب العدالة والبناء الليبي محمد صوان،إن مجلس النواب لا يزال الجسم الشرعي الذي يمثل كل الليبيين وأن الاختلاف حوله أتى بسبب تجاوزه للإعلان الدستوري ولجنة فبراير، بشأن عملية التسليم والاستلام ومكان الانعقاد ، داعيا أعضائه للتراجع عن هذا التجاوز، حسب تعبيره

وأضاف صوان في تصريح له الليلة الماضية ، إن مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق منحاز إلي طرف سياسي بعينه في البلاد ، لافتا ، أن هذا الانحياز ازداد وضوحاً بإصدار مجلس النواب قرارات مستفزة ، حسب وصفه ، ولصالح طرف دون آخر، كان آخرها إعلان قوات “فجر ليبيا” جهة إرهابية.

وأضاف أن هذا الإعلإن يصنف ثلثي الشعب الليبي كإرهابيين باعتبار أن أكثر من 22 بلدية أعلنت تأييدها لعملية فجر ليبيا، من بينها مدن رئيسية.
> وجدد رئيس حزب العدالة والبناء دعوته لأعضاء مجلس النواب المجتمعين بطبرق إلى تصحيح وضعهم وعدم إصدار أي قرارات متسرعة وغير صائبة وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الأخرى.
> أ ش أ

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