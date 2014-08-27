المصرف المركزي الليبي ينفي صحة الأخبار المتداولة عن اقتحامه وسرقة محتوياته

نفي مصرف ليبيا المركزي صحة الأخبار التي تتحدث عن اقتحامه وسرقة محتوياته ، وقال ” إن هذه الأخبار مجرد شائعات للنيل منه وإضعافه من قبل بعض ضعاف النفوس”.

وأكد المصرف المركزي – في بيان له – أنه مؤسسة مالية مستقلة تؤدي عملها بكل مهنية وفق القوانين النافذه وبما يخدم المصلحة العامة ، وأنه خط الدفاع الأخير لمؤسسات الدولة.

وأوضح المصرف المركزي في بيانه ، أن مسؤولية المحافظة عليه تقع على عاتق الجميع وبدون استثناء باعتباره عصب الاقتصاد الليبي.

وأضاف البيان أن ما يشاع من أخبار غير صحيحه حول المصرف ، الغرض منها زعزعة الاستقرار المالي والاقتصادي ونزع الثقة عن القطاع المصرفي.

أ ش أ