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القوات الخاصة ببنغازي تعلن أن جميع وحداتها وآلياتها تحت إمرة رئيس أركان الجيش الليبي الجديد

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القوات الخاصة ببنغازي تعلن أن جميع وحداتها وآلياتها تحت إمرة رئيس أركان الجيش الليبي الجديد القوات الخاصة ببنغازي تعلن أن جميع وحداتها وآلياتها تحت إمرة رئيس أركان الجيش الليبي الجديد

أعلنت القوات الخاصة “الصاعقة” ببنغازي أن جميع وحداتها وآلياتها وأفرادها تحت إمرة رئيس الأركان الجديد اللواء عبد الرازق الناظوري في حربة ضد الجماعات الإرهابية.

وأكدت القوات الخاصة في بيان لها ، أنها تحارب الإرهاب منذ ثلاثة أعوام ، و قدمت شهداء واجب خلال دفاعها عن مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية في مدينه بنغازي دون توقف و تزف الشهداء دفاعاً عن أبناء عاصمة الثورة بنغازي الجريحة.

وأضاف البيان أن القوات الخاصة لم ولن تتخلى عن مدينه بنغازي وعن الوطن لأن ولاءها ليس لأفراد بل لله ثُم الوطن ، مؤكدين أن الشعب الذي ثار في هذه الثورة دون أن ينتظر قادة أو أوامر من أحد أولاً.

وطالب البيان من شباب المناطق أن ينتظروا ساعة الصفر، و يكونوا على أهبة الاستعداد للدفاع عن مناطقهم وأحيائهم و يغلقون الشوارع حتى لا يتوغل بها المُسلحون ويستغلون تواجد المدنيين ، و يقفون صفاً واحداً وليكن الهدف واحد الجيش والشعب يدا واحدة.
> أ ش أ

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