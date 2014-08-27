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سفير بريطانيا بالأمم المتحدة: داعش وحش صنعه فرانكنشتاين الأسد وهناك دلائل كثيرة على التواطؤ بينهما

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سفير بريطانيا بالأمم المتحدة: داعش وحش صنعه فرانكنشتاين الأسد وهناك دلائل كثيرة على التواطؤ بينهما سفير بريطانيا بالأمم المتحدة: داعش وحش صنعه فرانكنشتاين الأسد وهناك دلائل كثيرة على التواطؤ بينهما

قال مارك جرانت، سفير بريطانيا في الأمم المتحدة، إن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ”داعش” هو وحش صنعه فرانكنشتين الأسد.

وقال جرانت لـ”سى إن إن”: النظام السوري كان سعيدا وهو يرى تنامي قوة داعش في سوريا وقيامها بمهاجمة المعارضة المعتدلة.”

وفيما يتعلق بإمكانية تعاون الغرب مع الرئيس السوري، بشار الأسد، قال جرانت: “لا.. في الواقع فإن الأسد هو السبب الأكبر في هذه المشكلة وبالتأكيد هو ليس الحل لهذه المشكلة.”

وحول المخاوف من عودة هؤلاء المتطرفين إلى بريطانيا، قال جرانت: “إن المملكة المتحدة قامت بالعديد من الأمور للحيلولة دون خروج أشخاص لما يقال إنه جهاد في سوريا والعراق.. المملكة المتحدة يمكنها سحب جوازات السفر واغلاق مواقع المتشددين عن الانترنت إلى جانب عملها مع الأئمة في المساجد داخل البلاد.”

السى ان ان

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