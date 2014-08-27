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أمريكا تتراجع عن تصريح بأن مصر والإمارات وراء غارات جوية في ليبيا

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أمريكا تتراجع عن تصريح بأن مصر والإمارات وراء غارات جوية في ليبيا أمريكا تتراجع عن تصريح بأن مصر والإمارات وراء غارات جوية في ليبيا

جون كيرى

تراجعت وزارة الخارجية الأمريكية عن تصريح سابق بأن والإمارات وراء غارات جوية على متشددين إسلاميين في ليبيا.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين ساكي قالت في إفادة صحفية “ندرك أن الإمارات ومصر نفذتا في الأيام الأخيرة ضربات جوية” في ليبيا.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون الأميرال جون كيربي قال أيضا إنه يعتقد أن الدولتين نفذتا تلك الضربات لكنه رفض ذكر تفاصيل.

لكن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت في وقت متأخر الثلاثاء بيانا قالت فيه إن التعليق بشأن ليبيا كان “يقصد به الإشارة إلى دول أفادت تقارير أنها شاركت”.

رويترز

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