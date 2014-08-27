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اليوم.. محلب يفتتح مركز التنمية الرياضية بشبرا الخيمة

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اليوم.. محلب يفتتح مركز التنمية الرياضية بشبرا الخيمة اليوم.. محلب يفتتح مركز التنمية الرياضية بشبرا الخيمة

إبراهيم محلب

يفتتح المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، مركز التنمية الرياضية بشبرا الخيمة اليوم الأربعاء.

ويخدم مركز التنمية الرياضة بشبرا قطاعا كبيرا من أهالي محافظة القليوبية، خاصة منطقة شبرا الخيمة والمناطق المجاورة، حيث يضم المركز قاعات التدريب، المجمع الثقافى والتجارى، ملعب التنس الأرضى، حمام السباحة، مبنى المنتدى، المبنى الإداري، ملعب الإسكواش، صالات الجودو والكاراتيه، بالإضافة إلى ملاعب كرة القدم الخماسية.

جدير بالذكر أن مركز التنمية الشاملة تكلف إنشاؤه أكثر من 120 مليون جنيه، ومقام على مساحة شاسعة بشكل يوازي الأندية الرياضية الكبرى في من حيث إمكانياته.

وكان من المفترض افتتاح المركز يوم الأربعاء الماضي، إلا أن ارتباطات رئيس الوزراء دفعت مسئولي «الرياضة» لتأجيله.

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