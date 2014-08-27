موقع أمريكي: ” داعش” حول النمسا مركزًا لتجنيد الجهاديين الأوربيين

قال موقع “دبليو أن دي” الأمريكي، إن المخابرات النمساوية تؤكد أن تنظيم الدولة الإسلامية، بالعراق والشام”داعش” يخطط لضم عدد من الدول الأوربية البارزة إلى دولته كما يتضح في الخريطة التي نشرها التنظيم.

وكشف مسئولون بالمخابرات النمساوية، أن العديد من الشيشانيين ذات الأغلبية المسلمة بروسيا جاءوا إلى النمسا، وهم من الجهاديين الأكثر وحشية في القتال بسوريا.

وأوضح “دبليو أن دي”، أن تقرير للمخابرات النمساوية، يؤكد أن النمسا أصبحت مركز تجنيد الجهاديين الأوروبيين الذين يعتزمون السفر عن طريق البلقان الغربية، إلى تركيا ومنها إلى سوريا.