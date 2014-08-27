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وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية بنظاميها

  • مصر
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اعتمد وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبوالنصر، مساء الثلاثاء، نتيجة امتحانات دبلومات المدارس الثانوية الفنية الدور الثاني بنظاميها الثلاث سنوات والخمس سنوات.

وفي نظام الثلاثة سنوات، بلغت نسبة النجاح الإجمالية 90.24%، حيث بلغت في الثانوي التجاري 91.6%، وفي الثانوي الفندقي 93.7%، وفي الثانوي الزراعي 88.2%، وفي الثانوي الصناعي 90.1%.

وبالنسبة للتعليم والتدريب المزدوج بلغت نسبة النجاح الإجمالية 89.6% .وبلغت نسبة النجاح في التعليم التبادلي 63.9%، وفي الإعداد المهني 87.1%.

وبلغت نسبة النجاح في الإجمالي العام لنظام السنوات الخمس 95.01%، حيث بلغت في الفني أول تجاري 97.8%، وفي الفني أول شؤون فندقية وخدمات سياحية 90.1%، والفني أول زراعي 95.6%، والفني أول صناعي 95.2.

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