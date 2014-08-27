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توقف القطار المكيف في أسوان بعد اكتشاف عربة ناقصة

  • مصر
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شهدت محطة سكة حديد أسوان أزمة أدت لتوقف الحركة، بعد أن اكتشف ركاب قطار الدرجة الأولى والثانية المكيف رقم 989 المتجه من أسوان إلى القاهرة والمقرر قيامه في التاسعة والنصف مساء، عدم وجود العربة الخاصة بهم وأن القطار لا يوجد به العربة رقم 9 بالدرجة الثانية المكيفة.

وسادت حالة من الفوضى بالمحطة بعد أن رفض ركاب العربة الذين لم يجدوا مقاعدهم بالقطار مغادرة المحطة في انتظار إستكمال عربة القطار مما أدى إلى تعطل القطار بمحطة قطارات أسوان وحدوث ارتباك في باقي محطات المحافظات التي كان من المفترض أن يتوقف بها القطار.

وعرض المسؤولين بالسكة الحديد على المسافرين استقدام عربة من الأقصر أو ركوب القطار حتى الأقصر، وتركيب العربة الناقصة هناك وهو ما رفضه ركاب العربة الذين تجمهروا على رصيف محطة السكة الحديد ما أدى إلى عدم مغادرة القطار رصيف المحطة.

وتأتى الواقعة قبل ساعات من وصول وزير النقل هاني ضاحي إلى أبوسمبل صباح الأربعاء لافتتاح معبر قسطل البري بين والسودان.

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