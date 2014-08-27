حبس 10 متهمين عامين وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه بمطروح

أصدرت محكمة مطروح الجزئية حكما بمعاقبة 10 متهمين بمخالفة قانون التظاهر الجديد بالحبس عامين وتغيم كل منهم 50 ألف جنيه لمخالفتهم القانون رقم 107 لسنة 2013 ، الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في القضية رقم 3294 لسنة 2014 جنح مطروح

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن مطروح قد ألقت القبض على المتهمين الـ 10 خلال مظاهرة لأنصار جماعة الإخوان المحظورة مساء يوم 29 نوفمبر 2013 و أنكر جميع المتهمين خلال التحقيقات وأمام المحكمة مشاركتهم في المظاهرة كما نفوا وجود أي علاقة لهم بجماعة الإخوان المسلمين

> وقال هيبة عبد الرواف المحامي عن أحد المتهمين أنه تم التقدم باستئناف الحكم وسنتقدم بطلب لتقديم موعد جلسة الاستئناف على الحكم الصادر ضد المتهمين هم خميس عبده عبد اللاه جرجاوي و محمد إبراهيم عبد المجيد و محمد محمود سليمان محمد و فايز عبد الفتاح محمد عبيد و علي اسماعيل عثمان حماد و محمد أحمد عبد اللطيف و وائل وجيه كيلاني عبد الفتاح و سعيد اشرف محمد الشرباشي و علي محمود عبده سعد الدين و إبراهيم شوقي إبراهيم سالم وجميعهم محبوسين