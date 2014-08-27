أخبار عاجلة

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب -
ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر -
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تدين بقوة الهجمات على خان شيخون -
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية -
الأمم المتحدة تبدأ تحقيقا في الهجوم على بلدة خان شيخون بإدلب السورية -
تخزين «الثوم» في الفريزر خطر جداً على الصحة وقد يؤدي للوفاة..اليكم أفضل طريقة لتخزينه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

حبس 10 متهمين عامين وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه بمطروح

Google+ Print
حبس 10 متهمين عامين وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه بمطروح حبس 10 متهمين عامين وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه بمطروح

صورة-أرشيفية

أصدرت محكمة مطروح الجزئية حكما بمعاقبة 10 متهمين بمخالفة قانون التظاهر الجديد بالحبس عامين وتغيم كل منهم 50 ألف جنيه لمخالفتهم القانون رقم 107 لسنة 2013 ، الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في القضية رقم 3294 لسنة 2014 جنح مطروح

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن مطروح قد ألقت القبض على المتهمين الـ 10 خلال مظاهرة لأنصار جماعة الإخوان المحظورة مساء يوم 29 نوفمبر 2013 و أنكر جميع المتهمين خلال التحقيقات وأمام المحكمة مشاركتهم في المظاهرة كما نفوا وجود أي علاقة لهم بجماعة الإخوان المسلمين
> وقال هيبة عبد الرواف المحامي عن أحد المتهمين أنه تم التقدم باستئناف الحكم وسنتقدم بطلب لتقديم موعد جلسة الاستئناف على الحكم الصادر ضد المتهمين هم خميس عبده عبد اللاه جرجاوي و محمد إبراهيم عبد المجيد و محمد محمود سليمان محمد و فايز عبد الفتاح محمد عبيد و علي اسماعيل عثمان حماد و محمد أحمد عبد اللطيف و وائل وجيه كيلاني عبد الفتاح و سعيد اشرف محمد الشرباشي و علي محمود عبده سعد الدين و إبراهيم شوقي إبراهيم سالم وجميعهم محبوسين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا