وزير الإسكان: نبحث خطة لتطوير منطقة امبابة.. وسنضطر لتهجير بعض السكان

قال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان:” إن مجلس الوزراء يجري الآن اجتماعًا لمناقشة تطوير منطقة إمبابة، وحل أزمة سكان «شارع المطار» الذين يعيشون في «بلوكات» وسط القمامة والصرف الصحي ” .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية ” صدى البلد” أمس الثلاثاء :” أن منطقة إمبابة بها حوالي مليون مواطن؛ ما يصعب عملية تطويرها، مؤكدًا أن المنطقة في حاجة لمدارس ومستشفيات وصرف صحي وخدمات ومرافق ” .

وفي إطار جهود الحكومة لخدمة أهالي «إمبابة»، أوضح أن محور «أحمد عرابي» ربط المنطقة بجميع أحياء محافظة الجيزة بعدما كانت معزولة نوعًا ما، فضلاً عن خطة الحكومة لتوسيع شوارع المنطقة وتزويدها بالمرافق والخدمات.

وأشار مدبولي، إلى احتمالية تهجير بعض السكان من بيوتهم استعدادًا لعمليات توسيع الطرق، لافتًا إلى توفير مساكن بديلة لكل ساكن سيتم تهجيره، قائلاً: «لن يتم نقل مواطن من شقته إلا وهو يملك مفتاح شقته الجديدة».