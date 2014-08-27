المستشار العسكري لسوهاج يتلقى طلبات زيارة مشروع القناة الجديدة

قال اللواء محمود عتيق، محافظ سوهاج، إن باب طلبات زيارة موقع المشروع القومي لحفر قناة السويس الجديدة مفتوح أمام الجهات المدنية الراغبة في ذلك من جامعات، ومدارس، وجمعيات أهلية، وأندية رياضة، ومؤسسات حكومية، وغيرها، بنطاق المحافظة على أن يتم تقديم هذه الطلبات إلى مكتب المستشار العسكري بسوهاج، وذلك للتصديق على الزيارة قبل الموعد بـ18 يوما على الأقل.

وقال المحافظ إن ذلك يأتي في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لإتاحة الفرصة أمام المواطنين من مختلف المحافظات خاصة النشء والشباب والقوي الوطنية والسياسية لزيارة موقع المشروع القومي لحفر قناة السويس الجديدة ومشاهدة أحد المشروعات العملاقة على المستوى الدولي، والملاحة العالمية، خلال القرن الواحد والعشرين.

ومن جانبه، أكد العقيد نبيل شحاتة، المستشار العسكري بسوهاج، على ضرورة التزام طلب الزيارة بكشوف مدرجه معتمده من الجهة الطالبة موضح بها أسماء الزائرين رباعية والرقم القومي ومحل الإقامة، لافتا إلى أن الزيارات لموقع العمل ستكون زيارة واحدة يوميا وبما لا يزيد عددها عن 100 فرد للزيارة بواسطة وسائل نقل جماعية تابعة للجهة الطالبة للزيارة مع الالتزام بالتواجد قبل سعت 1000 بمنطقة بدء الزيارة بمركز الأبحاث هيئة قناة السويس غرب المعدية نمره «6».

وأضاف أنه يمنع اصطحاب الحقائب لمنطقة تنفيذ المشروع علما بأن تأمين الزيارة من عناصر وزارة الداخلية وقيادة الجيش الثاني الميداني.