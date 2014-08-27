8 مشروعات جديدة بتكلفة 13مليون جنيه لدعم التميز بجامعة سوهاج

قال الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة استقبلت، الثلاثاء، زيارة وفد إدارة مشروعات دعم التميز بوزارة التعليم العالي، وذلك لمتابعة مشروعات تطوير التعليم الجامعي بالجامعة، ولتقديم الدعم الفني للمشروعات التي تقوم الجامعة بتنفيذها والممولة من صندوق تطوير التعليم بوحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي والجامعة بمبلغ ما يقرب من 13 مليون جنيه،

وأضاف «نور الدين» أن وفد الزيارة ضم كلا من الدكتور إبراهيم جلال شعبان، المدير التنفيذي للمشروعات، والدكتور هدى عبدالعظيم الطلاوي، مدير إدارة دعم التميز وعدد من الخبراء المتخصصين.

وقال الدكتور عبدالعال عابدين، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة إن المشروعات التي تقوم بها الجامعة، هي مشروع تميز وحدة الرعاية وجراحات الوجه والرأس للأطفال بقسم جراحة التجميل بكلية الطب بتكلفة 7 مليون و20 ألف جنيه، ومشروع تعزيز دور كلية العلوم في الخدمات المجتمعية ودعم الموارد الذاتية بتكلفة 5 مليون و700ألف جنيه، وقد بدأت الجامعة في تنفيذهم اعتبارا من 16 فبراير الماضي وستستمر لمدة عامين.

وذكر الدكتور أحمد حسانين، مدير وحدة المشروعات أن الجامعة تقوم كذلك بتنفيذ مشروعات خاصة بالمشاركة الطلابية لدعم التميز بقيمة 300 ألف جنيه، والتي بدأ تنفيذها في 17 مارس الماضي وستستمر لمدة 9 أشهر، ومنها مشروع المرشد الجامعي والكشف المبكر للحريق بكلية التعليم الصناعى ،مشروعي دعم وتطوير لجان الاتحادات الطلابية، ورفع مستوى الوعي الصحي لدى طلبة وخريجي التمريض بالجامعة، ومشروع وحدة تدريب الطلاب على الأنشطة التجارية والمالية كلية التجارة، بالإضافة إلى مشروع (متقولش لا) بكلية الآداب، إضافة إلى مشروع تنمية قدرات الطلاب القيادية والإبداعية والبحثية في التصدي لمرض الالتهاب الكبدي الفيروسي.