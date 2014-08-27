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تعيين ألفت فرغلي وكيلا لوزارة التعليم بالقليوبية خلفا لـعبدالله عمارة

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قرر الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، قرارا بتعيين ألفت عبدالرحيم فرغلي عبدالرحمن، وكيلا لوزارة التربية والتعليم بالقليوبية خلفا للدكتور عبدالله عمارة الذي صدر قرارا بنقله للعمل بمحافظة المنوفية.

وأكدت مصادر بمديرية التعليم بالقليوبية أن وكيلة الوزارة الجديدة ستتسلم مهام عملها الجديد خلال أيام نظرا ﻻصابتها بوعكة صحية وحالة اغماء بمكتبها أثناء توليها منصب وكيل وزارة التعليم بالمنوفية قبل نقلها إلى القليوبية.

يذكر أن فرغلي حاصلة على بكالوريوس التجارة عام 1982م، وشغلت العديد من المناصب القيادية بالوزارة منها مدير عام الإدارة العامة لاتحاد الطلاب بالمركز الرئيسي، بالعجوزة ومدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بالمنطقة الشمالية عام 2008م ومدير إدارة التوجية المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية.

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