بالصور ضبط شخصين يقومان بالاتجار بالمواد المخدرة بسوهاج‎

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان سوهاج أكدتها التحريات السرية مفادها قيام كل من رجب شفيق محمد مراد سن 20 عاطل و أحمد مراشي أحمد على سن 34 عامل – ويقيمان البلابيش المستجدة – دائرة مركز دار السلام بالتردد على دائرة قسم ثان سوهاج وخاصة أمام النوادي والأماكن العامة والاتجار في المواد المخدرة بأنواعها خاصة جوهر الحشيش المخدر مستقلين السيارة رقم 52615 نقل سوهاج .

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف سالفي الذكر وضبطهما مستقلين السيارة المشار إليها أمام الإستاد الرياضي –بمدينة ناصر دائرة قسم ثان وبحوزتهما [ عدد"36" قطعة متوسطة الحجم يشتبه أن تكون لمادة الحشيش المخدر وزنت حوالي " 200" جرام – مبلغ مالي وقدره "315 " جنيهاً وعدد " 2 "هاتف محمول] بمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط أعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسيارة للتنقل وتوزيع المواد المخدرة بها والمبلغ المالي حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما تم التحفظ على المضبوطات كلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهمان للوقوف علي أبعاد نشاطهما الإجرامي .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2782 إداري القسم لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.