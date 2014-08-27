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ملكة جمال إسبانيا سحاقية

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الثلاثاء 26-08-2014 23:10

أظهرت ملكة جمال إسبانيا السابقة Patricia Yurena Rodríguez ميولها الجنسية للعلن على انستغرام، بعد أن نشرت صورة تجمعها بحبيبتها.
Patricia التي شاركت في مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2013 وحصدت لقب الوصيفة الأولى، نشرت صورة تجمعها بحبيتها Vanesa Cortes في الفراش، لتكون بذلك أول فتاة تحمل لقب جمالي عالمي وذات ميول جنسية شاذة.

ولم تندم Patricia على نشر الصورة، التي أرفقتها بتعليق "روميو وجوليت"، حيث أكدت في حديث لها مع صحيفة إسبانيا أنها متصالحة مع نفسها وميولها.
يذكر أن Patricia Yurena Rodríguez، البالغة من العمر 24 عاماً، إنتخبت في العامين 2008 و2013 ملكة لجمال إسبانيا.

 

 

 

 

 

 

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