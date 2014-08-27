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ماذا يقول الوسوف عن وضعه الصحي؟

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ماذا يقول الوسوف عن وضعه الصحي؟ ماذا يقول الوسوف عن وضعه الصحي؟

الثلاثاء 26-08-2014 23:54

على هامش زيارة الفنان جورج وسوف إلى تونس، أجرت القناة الوطنية الثانية التونسية حديثاً مقتضباً مع الفنان، أعلن خلاله أنه تعافى من مرضه، وأوضح أنه أصبح قادراً على المشي، مشيراً إلى أنه ما زال لا يستطيع تحريك ذراعه اليسرى، إلاً أنه يستطيع تحريك أصابع هذه اليد، وظهر ذلك أمام الكامرا.

 

وكشف الوسوف خلال الحديث أن طبيباً روسياً سيواصل علاجه، وأنه متفائل بنتائج العلاج.

 

وبدت واضحة مظاهر التّعب على ملامح الفنان، كما وجد صعوبة في نطق بعض الحروف، إلاّ أن كلامه كان واضحاً، وذاكرته كانت جيّدة؛ إذ استعرض تاريخ علاقته بالجمهور التّونسي، وترحّم على المذيع الشّهير نجيب الخطّاب، معترفاً بجميله في التعريف به في تونس.

 

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