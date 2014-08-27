أخبار عاجلة

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب -
ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر -
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تدين بقوة الهجمات على خان شيخون -
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية -
الأمم المتحدة تبدأ تحقيقا في الهجوم على بلدة خان شيخون بإدلب السورية -
تخزين «الثوم» في الفريزر خطر جداً على الصحة وقد يؤدي للوفاة..اليكم أفضل طريقة لتخزينه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

نور الشريف يصدم جمهوره

Google+ Print
نور الشريف يصدم جمهوره نور الشريف يصدم جمهوره

الأربعاء 27-08-2014 01:58

تسبب الفنان نور الشريف في إحداث حزن كبير لمحبيه وجمهور، بعد ظهوره مع الإعلامية بوسي شلبي في إحدى اللقاءات على قناة النهار، وبدت عليه علامات المرض بشكل ساهم في ظهوره بسن أكبر من سنه الحقيقي بكثير، وبدا متلعثماً إلى حدٍ ما في كلامه.

وكانت بوسي شلبي حينما طلبت منه أن يُطمئن جمهوره راوغ في الإفصاح عن حالته مكتفيا بالقول: "أنا أحسن الحمد لله".

وتحدّث الشريف خلال اللقاء عن الأزمات الإنتاجية التي تواجهها الدراما في ، كما تحدث عن مسلسل "سرايا عابدين" واعتبره تقليد للأعمال التركية، وقال ضاحكاً أن النساء الموجودات في تركيا وجمالهن غير موجود على أرض الواقع، وإنه مكث أسبوعين في تركيا ولم يشاهد سوى فتاة واحدة جميلة.

وأشار الشريف أن كل الأفلام السينمائية الموجودة حالياً في مصر هي مقتبسة من أمريكا، إن كان النّص وحتى الديكور، معتبراً انه تقليد أعمى للأمريكيين من الفنانين الشباب، طالباً منهم أن يقدموا أعمال عن الواقع المصري دون اقتباس في الإخراج ودون تسويد أو تلوين زائد.

وهاجم الشريف كذلك بعض الإعلانات المُستفزة عن الجوع، التي تواجدت في التلفزيون ومتساءلاً: من يربط بطنه بالحجر الآن ومن يبحث عن الطعام في صناديق القمامة؟

نور الشريف كان قد أعلن عن بدئه قريباً في تصوير فيلم سينمائي جديد بعنوان"بتوقيت القاهرة" مع المخرج الشاب أمير رمسيس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب

الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس

الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس

وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً

وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً

خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي

خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي