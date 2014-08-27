نور الشريف يصدم جمهوره

تسبب الفنان نور الشريف في إحداث حزن كبير لمحبيه وجمهور، بعد ظهوره مع الإعلامية بوسي شلبي في إحدى اللقاءات على قناة النهار، وبدت عليه علامات المرض بشكل ساهم في ظهوره بسن أكبر من سنه الحقيقي بكثير، وبدا متلعثماً إلى حدٍ ما في كلامه.

وكانت بوسي شلبي حينما طلبت منه أن يُطمئن جمهوره راوغ في الإفصاح عن حالته مكتفيا بالقول: "أنا أحسن الحمد لله".

وتحدّث الشريف خلال اللقاء عن الأزمات الإنتاجية التي تواجهها الدراما في مصر، كما تحدث عن مسلسل "سرايا عابدين" واعتبره تقليد للأعمال التركية، وقال ضاحكاً أن النساء الموجودات في تركيا وجمالهن غير موجود على أرض الواقع، وإنه مكث أسبوعين في تركيا ولم يشاهد سوى فتاة واحدة جميلة.

وأشار الشريف أن كل الأفلام السينمائية الموجودة حالياً في مصر هي مقتبسة من أمريكا، إن كان النّص وحتى الديكور، معتبراً انه تقليد أعمى للأمريكيين من الفنانين الشباب، طالباً منهم أن يقدموا أعمال عن الواقع المصري دون اقتباس في الإخراج ودون تسويد أو تلوين زائد.

وهاجم الشريف كذلك بعض الإعلانات المُستفزة عن الجوع، التي تواجدت في التلفزيون ومتساءلاً: من يربط بطنه بالحجر الآن ومن يبحث عن الطعام في صناديق القمامة؟

نور الشريف كان قد أعلن عن بدئه قريباً في تصوير فيلم سينمائي جديد بعنوان"بتوقيت القاهرة" مع المخرج الشاب أمير رمسيس.