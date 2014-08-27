من يحاول التشكيك في جنسية عمرو دياب المصرية؟

من جديد عاد الحديث عن حقيقة جنسية المطرب المصري عمرو دياب، حيث تعرّض المطرب المُلقّب بالهضبة مراراً إلى التشكيك في جنسيته المصرية، وتداولت تصريحات مؤخراً على لسان أحد المقربين من والده وهو شخصية قيادية مهمة من دولة الجنوب، يؤكّد أن عمرو ذات أصول يمنية، موضحاً أن والده حتّى الأن يعيش في جنوب اليمن، وهو من عائلة كبيرة تسمى "العوالقة"، ووالده اسمه أمديب صالح العوالقي، تزوج والدة عمرو عندما كان طالباً في الجامعة بمصر، ثم انفصل عنها بعد أن أنجب عمرو دياب، ليسافر بعدها إلى الجنوب حيث انقطعت صلته بطليقته وبابنه لفترة طويلة بسبب بعض الظروف التي يحتفظ بها الأب لنفسه.

وقد أثارت هذه التّصريحات جدلاً كبيراً بين محبّي عمرو دياب الواثقين من أن جنسيته مصرية، موضحين أنه من المعروف أن عمرو من أصول تعود إلى مدينة الشرقية، بل وردّوا بصور للفنان وهو يرتدي ملابس الجيش المصري أثناء فترة تجنيده، وذلك يدل على جنسيتة المصرية، إذ لا يلتحق بالجيش المصري سوى من هو من أم مصرية وأب مصري فقط، فيما اعتبر آخرون أن الخبر هو بمثابة مفاجئة كبيرة لهم.

ومن جانب "سيدتي نت"، فقد علم من مصادر مقرّبة من عمرو أنه ليس من أصول يمنية، وقد يكون هناك التباس حدث نتيجة تشابه في الأسماء، وتساءل المصدر من وراء هذه الشائعة وما مصلحته؟!.