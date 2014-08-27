دعاية النّجوم المصريين على نفقة نجوم هولييود!

يبدو أن نجوم هولييود باتوا الشّغل الشاغل لبعض النّجوم المصريين، إذ وجدوا هؤلاء من خلال النّجوم العالمين فرصة قوية للترويج لأنفسهم.

فكان الفنان أحمد السّقا قد نشر فيديو للفنان العالمي جان كلود فان دام على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، يظهرفيه فان دام وهو يقول: "إزيك يا أحمد، أخبرني عن فيلمك الجديد، وأتمنى لك التوفيق أنت وأصدقائك وعائلتك".

من جهته علّق السّقا على الفيديو قائلاً: "دي تهنئة صوتية من النجم العالمي فان دام على قناته الرسمية في اليوتيوب، بمناسبة فيلم "الجزيرة2"، شكراً جداً، وربنا يكمّل النجاح بيكم إن شاء الله، شكراً مهندس وليد التالبني".

ولم يكن هذا هو الحدث الأول الذي يتحدث فيه السقا عن فان دام، فقد أشار من قبل أن هناك مشروعاً فنياً سيجمع بينهما دون أن يدلي بأي تفاصيل عن المشروع.

ومنذ أيام طلّت الممثلة المصرية ناهد السّباعي، حفيدة الفنان الراحل فريد شوقي في أحد البرامج الحوارية لتؤكد أن النّجم العالمي بروس ويلس عاكسها أثناء حضورها ضمن وفد فيلم "بعد الموقعة"، في مهرجان كان وهو ما أدّى لتدخل زميلها الفنان باسم سمرة، لأنه اعتبر أن هذا السلوك يُمثّل سوء معاملة لهم كمصريين.

وقد تعرّضت ناهد لكم كبير من السُخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحها هذا، حيث أوضح الكثيرون، أن ناهد ليست جميلة إلى حد أن تلفت نظر بروس ويلس، واعتبروها بالغت بالقول أن باسم سمرة تدّخل في ذلك الموقف.

واعتمد المطرب المصري حكيم أيضاً منذ فترة النّهج نفسه في الترويج، حيث روّج كثيراً لديو فنّي سيجمعه بالمطربة الكولومبية اللبنانية الأصل شاكيرا، وبعد أنّ سأله البعض عن مصير الديو قال أن شاكيرا رفضت الغناء مع مصريين وهو من ناحيته فشل في إقناعها.

وكان يُفترض على حكيم أن يعرف وجهة نظر شاكيرا من الغناء معه، قبل أن يُعلن عن الديو، الذي استطاع من خلاله أن يروّج لنفسه على حساب شاكيرا، ومن ناحية الجمهور تشوّق للديو الوهمي المنتظر.