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نبيل فهمي: العالم ينتظر كلمة ” السيسي” في قمة الأمم المتحدة.. وسيتم استقباله كـ«الملوك»

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نبيل فهمي: العالم ينتظر كلمة ” السيسي” في قمة الأمم المتحدة.. وسيتم استقباله كـ«الملوك» نبيل فهمي: العالم ينتظر كلمة ” السيسي” في قمة الأمم المتحدة.. وسيتم استقباله كـ«الملوك»

نبيل فهمي وزير الخارجية

قال نبيل فهمي وزير الخارجية السابق :” إن العالم أجمع سيكون منتظرًا لكلمة الرئيس عبد الفتاح ” ، مضيفًا: ” الكل يريد سماع كلمة الرئيس في الشأن الإقليمي والدولي».

وأضاف خلال لقائه على فضائية ” النهار” ، مساء أمس الثلاثاء :” أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة الأمم المتحدة يجب أن يتم إعداده باهتمام، ويجهز من منظور القضايا الكبرى الفارقة، متمنيًا أن يكون باللغة العربية ” .

وتابع: ” يجب أن يكون هذا الخطاب تاريخي في تاريخ الأمم المتحدة، ويجب أن يكون باللغة العربية؛ نظرًا لأنه الخطاب الأول للرئيس عبد الفتاح السيسي في الأمم المتحدة، وذلك يعتبر اعتزازًا بالهوية” .

وأكد :” أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي كـ«الملوك» خلال زيارته المقبلة لحضور قمة الأمم المتحدة؛ نظرًا لوضع الإقليمي الهام، وكونه أول رئيس بعد ثورة 30 يونيو.

 

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