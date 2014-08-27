سعودي يبتكر جهازًا يمنع الاتصال بالهاتف أثناء قيادة السيارة وينبه السائق إذا غلبه النوم

ابتكر شاب سعودي يدعى خالد جابر الخالدي جهازاً يمنع الاتصال بالهاتف أثناء القيادة، كما يساعد على تنبيه السائق إذا غلبه النوم.

وقال الخالدي لـ”سبق السعودية”: الجهاز يعتمد بشكل عام على رقاقة تحكم وكاميرا، يتم تركيبها في الجهة المقابلة للسائق، تتعرف على حالة السائق، هل هو نائم، وهل يوجد بجوار رأسه هاتف محمول.

وأضاف: في حال غفوة السائق أو استخدامه الهاتف بإحدى يديه يُصدر صوت تنبيه لذلك الفعل، بموجبه لا يستطيع السائق الاستمرار في المكالمة، أو استخدام الهاتف بأي استخدام آخر. وفي حال تغطية الكاميرا أو العبث بها من جهة السائق أو غيره سيُصدر الجهاز صوت تنبيه آخر أشد من التنبيه الأول.