ضاحي خلفان: أخبرني صديق حضر المفاوضات بأن اليهود قالوا “توبة لن نهاجم حماس أبدا”

قال الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، إن حركة فتح انتصرت في أنها أقنعت الإخوة في قطر أن يقولوا لخالد مشعل وقّع” وذلك تعقيبا على الهدنة بين إسرائيل وغزة.

وقال خلفان في سلسلة من التغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: “انتصرت فتح في أنها أعطيت الدور القيادي في الأزمة بدلا عن الحمساويين غير المقبولين مصريا لدى الرأي العام المصري.”

وأضاف: “خبرني صديق حضر المفاوضات يقول إن اليهود قالوا التوبة لن نهاجم حماس أبدا.. فعلا حماس انتصرت.. أنا الآن فهمت النصر أن يدمر لك كل شيء.. هذا تعريف جديد لمعنى النصر يحتاج إدخاله في قاموس اللغة العربية.”

وتابع قائلا: “لماذا أنتم مصرون على أن أقول أن حماس انتصرت؟.. بدي أفهم هل مهم قولي لديكم إلى هذا الحد؟. أنا فخور باهتمامكم هذا.. يقولك رئيس الوفد الإسرائيلي كان يرجو حماس أن توافق على الهدنة لأن الشعب الإسرائيلي ما ينام الليل من الرعب.”