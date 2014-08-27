انفجار في مستشفى الحرس بالمدينة يودي بحياة 5 أشخاص

المدينة المنورة - خالد الزايدي، تصوير - فايز المطيري

توفي 5 أشخاص إثر وقوع انفجار صباح أمس الثلاثاء بأحد خزانات الغاز البترولي المسال أثناء أعمال الصيانة والاختبارات الفنية في منطقة الخدمات بحرم مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز للحرس الوطني بالمدينة المنورة، وقد أسفر الانفجار عن اشتعال النار بمبنى الخزانات وتضرر المنطقة المحيطة.

وأفاد بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والشؤون الإعلامية بالمستشفى التابع للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالمدينة، ومديرية الدفاع المدني بالمنطقة أنه نتج عن الحادث مبدئياً وفاة 5 أشخاص، إضافة إلى تضرر بعض المركبات في المنطقة المحيطة بالموقع، فيما لم يتم تسجيل أية إصابات.

وذكر أنه عند الساعة 9:13 ص وقع انفجار بأحد خزانات الغاز البترولي المسال أثناء أعمال الصيانة والاختبارات الفنية من قبل شركة بن لادن المشغلة لموقع خزان الغاز البترولي المسال وشركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو" والذي كان مغلقاً لأعمال صيانة الخزانات والواقعة في منطقة الخدمات.

وأشار البيان إلى أنه لم يتأثر المبنى الرئيس للمستشفى بما فيه من مرضى أو معدات، وجميع الخدمات الطبية المقدمة تعمل بصورة طبيعية، في حين مازالت التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث.