«البلديات» تخصص 300 ألف متر مربع من الأراضي بخميس مشيط ل«الإسكان»

وقع صاحب السمو الملكي الامير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية قراراً بتخصيص قطعة أرض مساحتها 299,735 متراً مربعاً، بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير لوزارة الإسكان لإنشاء وحدات سكنية للمواطنين.

وتضمن القرار توجيه أمانة منطقة عسير لاستكمال الاجراءات النظامية ومخاطبة كتابة العدل لافراغ مساحة الأرض التي تم تخصيصها لإنشاء مشروع سكني، بقطعة الأرض الواقعة بمحافظة خميس مشيط، وتسجيلها باسم أملاك الدولة لصالح وزارة الإسكان والتي تلتزم بعمل مجسات للتربة قبل طلب الترخيص والشروع في البناء، وكذلك عمل الدراسات الهيدرولوجية والهندسية للمحافظة على مجاري الأودية والسيول المارة بالقرب من الموقع بما يكفل حماية المنشآت بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن يدون في الصك أن الأرض خاضعة مستقبلاً لإعداد مخطط تفصيلي وأن أراضي الخدمات الحكومية (دينية، تعليمية، أمنية،.. الخ) والمواقع الاستثمارية والأراضي العامة من شوارع وحدائق وممرات مشاة، يتم إفراغها لوزارة الشؤون البلدية والقروية قبل إفراغ القطع السكنية للمواطنين.

وقال المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية حمد بن سعد العمر، إن قرار تخصيص الأرض اللازمة لإقامة المشروع السكني بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير يأتي امتداداً لجهود الوزارة في توفير احتياجات كافة الجهات الحكومية من الأراضي لإقامة المشاريع التنموية والخدمية في مجالات الإسكان والصحة والتعليم والأمن والرعاية الاجتماعية وغيرها من المجالات بما يعزز من قدرة هذه الجهات على أداء مهامها وفق خطط وبرامج التنمية الوطنية، مؤكداً أن الوزارة تحرص على أداء دورها التكاملي مع جهود الأجهزة الحكومية ذات العلاقة ومنها وزارة الإسكان لتزويدها بكافة احتياجاتها من الأراضي لتوفير السكن للمواطنين.