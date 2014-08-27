فرق إنشادية وتوعية صحية وعروض أسرية في مهرجان صيف حريملاء 35 أحلى

تتواصل فعاليات مهرجان حريملاء الصيفي لهذا العام تحت عنوان "صيف حريملاء 35 أحلى" لليوم الثالث على التوالي، إذ شهدت فعالياته أول من أمس، عدد من الأنشطة على مختلف المستويات للنساء والرجال والأطفال.

وتضمنت الفعاليات النسائية دورة للفتيات بعنوان: بناء فريق عمل، للمدربة شذا بوظه طرحت خلالها محاضرة مقرونة بالتطبيق عن كيفية بناء فرق عمل لكل مناسبة وبعد ذلك تم توزيع إجازة تدريب لكل متدربة، علاوة على فترة تسوق في المعرض الخاص بالأسر المنتجة الذي يستمر طوال أيام المهرجان، وتتسابق فيه الأسر على عروضها كما تشارك فيه اللجان الاجتماعية لحريملاء والمراكز التابعة لها لعرض منتجاتها، واستمر البرنامج ببرامج منوعة وكذلك بعض البرامج الترفيهية والمسرحية والمسابقات في خيمة الأطفال الخاصة بقسم العوائل الذي شهد خلال الأيام الثلاثة حضوراً مميزاً، بسبب تنوع الفعاليات وشموليتها.

وفي خيمة الأطفال في الساحة الخارجية للقصر تواصلت الفعاليات للأطفال من ألعاب مختلفة وكذلك داخل الخيمة حيث اشتمل البرنامج على المسابقات والألعاب والعروض المسرحية والدمى والشخصيات الكرتونية وقدمتها فرقة نجوم الترفيه بقيادة بندر النهاري .

وشهدت خيمة المبيعات الخارجية لبعض الوجبات والأكلات الشعبية الخفيفة إقبالاً كبيراً، وتواصلت الفعاليات في قسم الرجال في الصالة الشمالية الكبرى بقصر الاحتفالات بإقامة محاضرة صحية عن الأمراض المزمنة ألقاها الدكتور النميري أحمد عثمان، أحد أطباء مستشفى حريملاء العام، فيما شهدت القاعة مشاركة فيها المنشد حامد الضبعان وفرقة "برلنتي" الإنشادية.

وسيشهد اليوم الاربعاء عدد من الفعاليات منها محاضرة تعليمية عن دور المؤسسات التعليمية في تعزيز قيم الانتماء الوطني تحت شعار "وطننا امانة"، إضافة إلى عرض فرقة نجوم المجد مع المقدم سهيل المطيري والممثل إقبال والمنشدين محمد عباس وابراهيم النقيب، علاوة على تواصل فعاليات الأسر المنتجة والأطفال في قسم النساء.