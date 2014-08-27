رئيس كتابة العدل الأولى بالرياض يدشن حملة التبرع بالدم

الرياض - تركي العوفي

دشن رئيس كتابة العدل الأولى بالرياض المساعد الشيخ محمد بن عبدالعزيز العمر حملة التبرع بالدم التي انطلقت بمقر كتابة العدل الأولى في حي المروج بالرياض ويأتي انطلاق الحملة بناء على توجيهات معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى. الذي يمتد لمدة أسبوعين بعد قيامه بتدشين أكبر حملة للتبرع بالدم تقيمها الوزارة لمنسوبيها بجميع فروعها والدوائر التابعة لها بالمملكة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، وأوضح مدير الإدارة بكتابة العدل الأولى بالرياض الأستاذ عبدالله بن تميم الدوسري أن الموظفين في كافة الأقسام تفاعلوا مع هذه الحملة بشكل كبير وجرى التنسيق فيما بينهم على مدى الثلاثة الأيام التي تتواجد فيها الحملة بمقر كتابة العدل من أجل مرونة وسير العمل. بدوره أكد مدير الاتصالات الإدارية سلطان بن ردن الحربي أن قسم الاتصالات الإدارية لم يتأثر بخروج الموظفين أثناء عملية التبرع. مشيراً إلى تفهم المراجعين لهذا العمل النبيل.