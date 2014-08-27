«أمانة الرياض» تضبط 7 آلاف إطار مستعمل في حراج ابن قاسم

ضبطت فرق أمانة منطقة الرياض الميدانية مساء الاثنين أكثر من (7) آلاف إطار مستعمل غير صالح للاستخدام خلال حملة رقابية كبيرة على (مواقع بيع الإطارات المستعملة) التي تباع بشكل عشوائي في (حراج ابن قاسم).

وقد صادرت الفرق كافة (الإطارات المستعملة) والمهترئة التي تشكل خطراً كبيراً على قائدي المركبات، وسلمتها للإدارة العامة للنظافة لإتلافها في الأماكن المخصصة لها، مع إزالة جميع المباسط العشوائية.

وشارك في الحملة (إدارة الراحة والسلامة، ودوريات الامانة، وإدارة النظافة، وفرق إدارة الضبط الإداري، وإدارة سوق الحراج، والجهات الأمنية)، وتم الاستعانة بعدد من الآليات والمعدات الخاصة لإزالة المباسط العشوائية المخالفة التي يستخدمها الباعة المخالفون.

وتأتي هذه الحملة وفق توجيهات أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل لحماية سكان العاصمة من خطر الإطارات المستعملة غير الصالحة للاستخدام والتي تشكل خطورة بالغة على حياتهم.

وكانت الأمانة قد منعت بيع الإطارات المستعملة الرديئة في الأسواق، وشددت على أهمية الرقابة الميدانية المستمرة على محلات بيع واستبدال الإطارات حفاظاً على سلامة أرواح المواطنين والمقيمين.