المزينة : شرطة دبي حريصة على دعم الأنشطة الصيفية

أكد اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي وحرصها المستمر على دعم وتنظيم البرامج والأنشطة الصيفية لطلبة المدارس، مع نهاية العام الدراسي، بهدف استثمار أوقات الطلبة، الذين هم ثروة الوطن وعدته للمستقبل. جاء ذلك خلال حفل تخريج الدورة العسكرية لطلبة الأنشطة الصيفية ضمن البرنامج الوطني (صيف بلادي) لعام 2014م، والبالغ عددهم (289) طالباً، في الصالة الرياضية بأكاديمية شرطة دبي، بحضور اللواء عبد الرحمن رفيع، مساعد القائد العام لشؤون خدمة المجتمع، واللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون الجودة، واللواء الدكتور محمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية، واللواء محمد المرّي، مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع، رئيس اللجنة العليا لبرنامج الأنشطة الصيفية.

هدية القائد

وتسلم اللواء خميس مطر المزينة من الخريجين هدية عبارة عن صورة تذكارية تضم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله، مع اللواء المزينة، وذلك شكراً وعرفاناً من الطلبة لدعمه ورعايته للدورة، ثم أدى الطلبة قسم الولاء، وقدمت مبادرة المليون شجرة شتلات من شجيرات الغاف الصديقة للبيئة وأشجار الزيتون هدية لأولياء الأمور.