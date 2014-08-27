1375 إنذار قطع كهرباء عن شقق «عزاب» في الشارقة

أصدرت بلدية الشارقة 1375 إنذاراً بقطع الكهرباء عن شقق عزاب مخالفة للقانون، إذ تتخذ الإمارة إجراءات صارمة ضد تسكين بعض الفئات من العزاب في المناطق السكنية المأهولة بالعائلات.

وقال إبراهيم أحمد الريس، رئيس قسم السلامة والتفتيش البلدي في بلدية الشارقة، في تصريحات لـ«البيان»، إن الإدارة تتخذ إجراءات مشددة ضد تسكين العزاب في المناطق السكنية المأهولة بالعائلات لاعتبارات أمنية واجتماعية، مشيراً إلى وجود حملات تفتيش دورية على المناطق المعروفة بتسكين عزاب بالمخالفة للقانون.

وأوضح أن إجمالي عدد الوحدات السكنية المخالفة التي تم ضبطها منذ بداية العام وحتى 24 أغسطس الجاري بلغ 1375 شقة في مناطق متفرقة منها الناصرية وميسلون والمصلي، وتم توجيه إنذار بقطع الكهرباء والمياه عنهم، وقام 378 عازباً بتعديل أوضاعهم والخروج من الشقة، فيما تم تنفيذ قرار القطع على 997 وحدة سكنية.

مفتشون مختصون

وتابع الريس أن الإدارة لديها 18 مفتشاً متخصصاً في شعبة العزاب، يقومون بإجراء مسح دوري للمناطق السكنية وحال ضبط حالات مخالفة يتم وضع إشعار للمراجعة على العقار مع إعطاء مهلة أسبوعين لتعديل الوضع ثم يتم وضع إنذار بقطع الكهرباء والمياه خلال 48 ساعة وفي حالة عدم الاستجابة يتم قطع الكهرباء والمياه لمدة 15 يوماً.

وأوضح أن الإدارة اكتشفت من خلال العمل الميداني وجود حالات لتسكين عائلات لعزاب من العمال في العقار نفسه الذي يقطنون به مقابل حصولهم على مبالغ مالية، وهو ما يشكل خطراً أمنياً كبيراً فضلاً عن انتهاك مبدأ الخصوصية للحياة الأسرية، ومن هذا المنطلق فإن الإدارة فرضت غرامة تصل إلى 1000 درهم على كل عامل يدفعها الشخص المسجل اسمه في عقد الإيجار.

وقال الريس إن الإدارة لديها 3 فئات من العزاب، أولاها العمال، وتلك الفئة غير مسموح لها أن تستأجر في الأماكن السكنية، وثانياً العزاب من أصحاب المهن، مثل الطبيب أو المهندس أو الموظف، وتلك الفئة مسموح لها بتأجير عقار في منطقة سكنية ولكن بشروط المحافظة على سلوكيات معينة يحددها المالك، والفئة الثالثة والأخيرة هم أصحاب المهن اليدوية من العاملين داخل المنازل أو في المحالات التجارية وهنا يشترط موافقة مكتوبة من صاحب العمل.

وأوضح أن المناطق السكنية فقط هي التي يشترط عدم تسكين عزاب بها، فيما لا توجد اشتراطات على سكن العزاب في مناطق السكن التجاري مثل الخان والنهدة والتعاون ومويلح وغيرها.