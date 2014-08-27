أخبار عاجلة

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب -
ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر -
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تدين بقوة الهجمات على خان شيخون -
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية -
الأمم المتحدة تبدأ تحقيقا في الهجوم على بلدة خان شيخون بإدلب السورية -
تخزين «الثوم» في الفريزر خطر جداً على الصحة وقد يؤدي للوفاة..اليكم أفضل طريقة لتخزينه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

أحمد بن طحنون يأمر بتسهيل إجراءات تسجيل إحدى المواطنات استثنائيا

Google+ Print
أحمد بن طحنون يأمر بتسهيل إجراءات تسجيل إحدى المواطنات استثنائيا أحمد بن طحنون يأمر بتسهيل إجراءات تسجيل إحدى المواطنات استثنائيا

 

أمر اللواء الركن الطيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لإنهاء إجراءات تسجيل إحدى المواطنات الراغبات في الالتحاق بالخدمة الوطنية، حيث تقدمت المواطنة وعد الحمادي إلى شعبة التجنيد في معسكر آل نهيان بأبوظبي بغرض التسجيل ولكن تعذر قبولها لعدم مقدرة ولي أمرها على الحضور نظراً لوجوده في قسم العناية المركزة في مستشفى خليفة لتلقي العلاج. وبناء عليه قام فريق من شعبة تجنيد معسكر آل نهيان بمرافقتها إلى مستشفى خليفة في أبوظبي، وذلك للحصول على موافقة ولي أمرها كشرط من شروط الالتحاق بالخدمة الوطنية للإناث.

وأوضحت الحمادي أنها هي الأولى بين أخواتها السبع التي قررت وبكل فخر الالتحاق بالخدمة الوطنية، وهي تشجع شقيقاتها وأخواتها من الإماراتيات على أداء واجبهن تجاه الوطن وقيادتنا الرشيدة. وتتطلع الحمادي إلى استمرارها في العمل بالقوات المسلحة بعد إنهائها للخدمة الوطنية.

وقال والدها يوسف الحمادي: إن التحاق أبنائنا وبناتنا بالخدمة الوطنية هو أقل ما يمكننا تقديمه لهذا الوطن المعطاء، وأبدى فخره واعتزازه بقرار ابنته الالتحاق بالدفعة الأولى من الخدمة الوطنية، وتمنى لو أن وضعه الصحي كان أفضل لسارع بالانضمام إلى صفوف الخدمة الوطنية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية