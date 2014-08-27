أحمد بن طحنون يأمر بتسهيل إجراءات تسجيل إحدى المواطنات استثنائيا

أمر اللواء الركن الطيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لإنهاء إجراءات تسجيل إحدى المواطنات الراغبات في الالتحاق بالخدمة الوطنية، حيث تقدمت المواطنة وعد الحمادي إلى شعبة التجنيد في معسكر آل نهيان بأبوظبي بغرض التسجيل ولكن تعذر قبولها لعدم مقدرة ولي أمرها على الحضور نظراً لوجوده في قسم العناية المركزة في مستشفى خليفة لتلقي العلاج. وبناء عليه قام فريق من شعبة تجنيد معسكر آل نهيان بمرافقتها إلى مستشفى خليفة في أبوظبي، وذلك للحصول على موافقة ولي أمرها كشرط من شروط الالتحاق بالخدمة الوطنية للإناث.

وأوضحت الحمادي أنها هي الأولى بين أخواتها السبع التي قررت وبكل فخر الالتحاق بالخدمة الوطنية، وهي تشجع شقيقاتها وأخواتها من الإماراتيات على أداء واجبهن تجاه الوطن وقيادتنا الرشيدة. وتتطلع الحمادي إلى استمرارها في العمل بالقوات المسلحة بعد إنهائها للخدمة الوطنية.

وقال والدها يوسف الحمادي: إن التحاق أبنائنا وبناتنا بالخدمة الوطنية هو أقل ما يمكننا تقديمه لهذا الوطن المعطاء، وأبدى فخره واعتزازه بقرار ابنته الالتحاق بالدفعة الأولى من الخدمة الوطنية، وتمنى لو أن وضعه الصحي كان أفضل لسارع بالانضمام إلى صفوف الخدمة الوطنية.