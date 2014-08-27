تحذير من مسميات تجارية لغاز الفوسفين

حذر المهندس علي عبيد المطروشي رئيس قسم مكافحة آفات الصحة العامة ببلدية دبي بالإنابة، من خطورة شراء واستخدام المبيدات بمساكنهم دون الرجوع للبلدية، وخاصة تلك المبيدات المحظور استخدامها داخل المنازل، مثل أقراص فوسفيد الألمنيوم، أو ما يسمى بالقنبلة، وذلك لأنه ينبعث منها غاز سام جداً يؤدي للتسمم والوفاة في الحال في المسكن المستخدم فيه وفي المساكن المجاورة، نسبة لانتشار الغاز فيها، ونوه بحالتي الوفاة التي حدثت في دبي مؤخراً، وراح ضحيتها رجل فلبيني وفتاة صغيرة، جراء تسرب الغاز من شقة كان مستئجرها قد قام بوضع أسطوانات الفوسفيد وأغلق الشقة تمهيداً لسفره لبلده والعودة بعد ذلك، وكانت النتيجة تسرب الغاز واستنشقه الرجل ومات وماتت الفتاة بعد ذلك بيومين.

وأكد المهندس أن مبيد فوسفيد الألمونيوم، هو من المبيدات المقيدة الاستخدام بشدة، ويجب أن يستخدم تحت إشراف أشخاص متخصصين، ومصرح لهم بذلك، وينحصر استخدامه في المزارع المفتوحة لمكافحة سوسة النخيل، وفي تبخير الحبوب المخزونة لمكافحة آفات الغلال، كالقمح والشعير والذرة والدقيق وغيرها في المستودعات، وذلك لحمايتها من الخنافس والسوس. وأضاف المهندس هشام أن استخدام المبيد بطريقة غير قانونية داخل المساكن، قد يسبب خطورة، وذلك لزيادة تركيز وانتشار الغاز في المناطق المغلقة، وصعوبة التهوية وإخلاء السكان.

حالات تسمم

وأوضح أن الاسم العام للمبيد هو فوسفيد الألمنيوم، ولكنه يوجد في الأسواق بأسماء تجارية كثيرة، وذلك حسب الشركة المنتجة وبلد المنشأ، ومثال على ذلك: سيلفوس، يونايتد فوسفورس، فوستوكسين، فيوميفوس وكويفوس، وجميعها عند الاستخدام ينبعث منها غاز الفوسفين السام، والذي تسبب في كثير من حالات التسمم والوفاة في الفترة الأخيرة في إمارة دبي، وفي جميع إمارات الدولة الأخرى.

وأشار رئيس قسم مكافحة آفات الصحة بالإنابة، إلى ضرورة التعاون مع بلدية دبي للإبلاغ عن أي آفات أو ممارسات في مناطق الإمارة، بالتواصل مع مركز الاتصال بالدائرة على هاتف رقم 800900، وننصحهم بالمحافظة على النظافة العامة، وذلك لدورها الرئيس في الحد من انتشار آفات الصحة العامة، متمنين لكم السلامة والصحة الدائمة.

آفات الصحة العامة

وفي مجال الحماية العامة ومكافحة الآفات، قال المهندس هشام عبد الرحمن، إن البلاغات التي تلقاها القسم من بداية العام الحالي حتى الأمس 23 ألفاً و422 بلاغاً، شملت البلاغات الطارئة وغير الطارئة.

ويتميز قسم مكافحة آفات الصحة العامة بإدارة خدمات الصحة العامة ببلدية دبي، عن باقي أقسام مكافحة الحشرات في المنطقة بوجه عام، بوجود مختبر متخصص يقدم الدعم العلمي والفني لفرق العمل بالقسم وللشركات والمؤسسات والهيئات العاملة في مجال مكافحة الحشرات وفي المجالات ذات العلاقة، ويسهم في تعزيز رؤية الدائرة المتمثلة في بناء مدينة متميزة تتوفر فيها استدامة رفاهية العيش ومقومات النجاح.

وأضاف أن المختبر يقوم بإعداد كتاب عن آفات الصحة العامة بإمارة دبي، وسوف يتم إصداره قريباً. ومن المشاريع المستقبلية بالمختبر، تم عمل التقييم الأولي، بدأ التحضير لنيل شهادة جودة المختبرات (ISO 17025) في مجال تصنيف آفات الصحة العامة كمرحلة أولى، وسوف يكون التقييم الأخير قريباً، بعد أن يتم تحديد موعد المقيم الفني من خارج الدولة، وبعدها سوف يتم التخطيط لنيل جودة المختبرات في مجال اختبار فعالية المبيدات كمرحلة ثانية.