53 مليون درهم قيمة مشاريع «الهلال»في فلسطين

بلغت قيمة المشاريع التي تقوم هيئة الهلال الأحمر بتنفيذها في القدس والأراضي الفلسطينية 53 مليون درهم تشمل إنشاء وتشطيب وتجهيز وتأهيل عدد من المساجد والمدارس والعيادات الصحية ومراكز تأهيل المعاقين.

وقال الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام للهيئة إن القيادة العليا لهيئة الهلال الأحمر تحرص كل الحرص على تقديم المساعدات بشكل دائم لقطاعات عديدة من الشعب الفلسطيني بهدف دعم عملية التنمية الاجتماعية والتخفيف من المعاناة اليومية التي يواجهها أبناؤه اقتصادياً واجتماعياً .

وأوضح أن مكتب الهيئة في الضفة الغربية يقوم بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية ومؤسسات حكومية ومجالس بلدية وقروية وجمعيات النفع العام في الضفة الغربية بتنفيذ هذه المشاريع التي تشمل كافة فئات المجتمع الفلسطيني خاصة الشرائح المحتاجة في القدس والمخيمات والقرى الفلسطينية.

تأهيل المعاقين

وذكر أن تأهيل المعاقين حظي بالجزء الأكبر من هذه المشاريع إذ وصلت قيمة المبالغ المخصصة لهذا القطاع إلى نحو 23 مليون درهم في حين جاء القطاع التعليمي في المرتبة الثانية إذ وصلت القيمة المخصصة له نحو عشرين مليون درهم وجاءت بعدها مشاريع بناء المساجد لتصل إلى ثلاثة ملايين و625 ألف درهم ثم القطاع الصحي ليصل إلى ثلاثة ملايين و569 ألف درهم وتوزعت باقي المبالغ على دعم الفئات المحتاجة من فقراء القدس القديمة ودعم تكايا الحرمين القدسي في القدس والإبراهيمي في الخليل.

وأشار تقرير لمكتب هيئة الهلال الأحمر في رام الله إلى أن المبالغ التي خصصتها الهيئة لتأهيل المعاقين شملت تخصيص مبلغ عشرين مليونا و936 ألفا و100 درهم لدعم مشروع الصندوق الإماراتي لتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة في الضفة الغربية لمدة ثلاث سنوات تنفذه وزارة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية ويستفيد من هذا المشروع 519 معاقا.

كما قدمت الهيئة مبلغ مليونين و56 ألفاً و880 درهما دعما للموازنة التشغيلية لمركز الشيخة فاطمة لتأهيل الاشخاص ذوي الإعاقة في بلدة بيت أمر بمدينة الخليل ولمدة ثلاث سنوات وقد تخرج من المركز حتى الآن 73 متدرباً.

القطاع التعليمي

وأما القطاع التعليمي فقد شملت المخصصات له دعم جامعة بيرزيت بمبلغ سبعة ملايين و346 ألف درهم ومشروع إنشاء وتشطيب وتجهيز مدرسة العبيدية للبنات في مدينة بيت لحم بمبلغ خمسة ملايين و472 ألفاً و770 درهماً وكذلك إنشاء وتشطيب وتجهيز مدرسة القواسمة في مدينة الخليل بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بقيمة خمسة ملايين و289 ألفاً و120 درهماً وكذلك مشروع إنشاء مركز تدريبي وروضة أطفال لجمعية بيت السلام في قرية خربثا بني حارث برام الله بقيمة مليون ونصف المليون درهم ومشروع تشطيب وتجهيز طابق اضافي لصالح مدرسة دير استيا الاساسية للبنات بسلفيت بقيمة 367 الفا و300 درهم .

وبالنسبة لقطاع المساجد فقد شملت مخصصاته مشروع بناء وتشطيب وتجهيز مسجد الهدى في قرية طورة الغربية بالقرب من مدينة جنين بقيمة مليون و76 ألفاً و189 درهما وإعادة بناء وتشطيب مسجد شويكة القديم في محافظة طولكرم بمبلغ مليونين و417 ألفاً و484 درهما.

واعتمدت هيئة الهلال الأحمر أيضا مبلغ 132 ألفاً و157 درهماً لمشروع صيانة وتأهيل مسجد إسامة بن زيد في بلدة تقوع في محافظة بيت لحم.

أما القطاع الصحي فقد حظي هو الآخر باهتمام هيئة الهلال الأحمر إذ تم تخصيص مبلغ 918 ألفاً و250 درهما لتنفيذ مشروع بناء وتشطيب وتجهيز وحدة الرعاية الصحية الأولية في بلدة بيرنبالا شمال غربي القدس بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية وقدمت الهيئة مليونين و276 ألفاً و598 درهما لشراء أدوية ومستلزمات علاجية لمرضى الثلاسيميا وتنفيذ ورش توعوية تستهدف المرضى وعائلاتهم حيث يستفيد من هذا المشروع 331 مريضا بالضفة الغربية وقطاع غزة .

كما تم تقديم 172 ألفاً و998 درهماً لدعم موازنة عيادة الهلال الأحمر الإماراتي في المسجد الأقصى المبارك .. وقدمت الهيئة أيضا مبلغ 202 ألف و15 درهماً مساعدات حالات مرضية فردية.

وجبات الفقراء

أشار تقرير مكتب هيئة الهلال الأحمر إلى أن الهيئة دأبت على تقديم مبلغ سنوي قدره مليون ونصف المليون درهم لصالح برنامج تكية خاصكي سلطان بالقدس الشريف لتمويل وجبات لإطعام الفقراء في البلدة القديمة من القدس طوال العام وينفذ هذا المشروع بالتعاون مع وزارة الأوقاف الأردنية عبر مؤسساتها في الأقصى الشريف.

وكذلك تقدم الهيئة مبلغا سنويا قدره 345 ألفاً و973 درهما لصالح برنامج تكية سيدنا إبراهيم الخليل ضمن مشروع الطعام الساخن لفقراء البلدة القديمة من مدينة الخليل.