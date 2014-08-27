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الكلاب يذبحون القطط

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داعشيون ولو كانوا مهرجين، يذبحون القطة من رأسها، ويصورون ويشيّرون، مجرمون لا يتخفون من فعلتهم الشنعاء، يذبحون القطة ويسخرون، شهوة الذبح تجرى فى دمائهم، ساخن الدم على أيديهم، رائحة الدم تثيرهم، عندى.. لا فارق بين من يذبح قطة بريئة، روح، ومن يذبح إنسانًا بريئًا، من يذبح قطة يذبح إنسانا، داعش العراق تذبح البشر، داعش تذبح القطط.

مس من جنون استولى على نفر من الشباب إذ فجأة، هستيريا ذبح القطة أصابت الفيس بوك، شباب يوغلون فى الدم، ولفوا على الدم، يجتمعون« شلة» على الدم، يتمثلون داعش، يجتمعون على قطة، وتصرخ مذعورة، تفلفص، تحاول الفرار، يضيقون الخناق، يتصايحون كالهمج، فرحين كالمهاويس، يجربون فيها الذبح، يطلقون لشياطين العبث العنان، يذبحونها بدم بارد، بنفس الطريقة الداعشية، يفصلون الرأس عن الجسد، يمسكون رأس القطة من أذنيها، كما تمسك وحوش داعش الرأس المذبوح، استعراض رخيص بالصور المقرفة على الفيس بوك، تنزلت على رؤوسهم اللعنات وبالاً.

تدريبات على الذبح الشرعى، يمارسها نفر مهووس من شباب فى لباس غالية، ماركات، برندات، طقوس شيطانية ترتد بنا إلى عصور موحشة فى غابر الزمان، ارتدوا إذ فجأة إلى عصور عارية من الإنسانية، موغلة فى الوحشية، ما قبل الإنسان بزمان، لا تفسير للحالة الوحشية التى ظهر عليها ذابحو القطة، صرعة استعراضية، استعراض وحشى جنونى هستيرى، يثبتون أن الإنسان أصله حيوان متوحش، يلغ فى الدم، يذبح ويقتل، ويستعرض على قطة مسكينة، صورة القطة المذبوحة على مواقع فيس بوك ترتد بنا إلى عصور غابرة غارقة فى الظلام.

ويلكم، ساء صنيعكم، الصورة برهان، فى مصر متوحشون صغار، مسكونون تحت الجلد بشهوة الدماء، يذبحون حتى القطط، صورة لو تعلمون كافية ليشيح العالم المتحضر بوجهه عنا، يأنف فعلنا، ويدين صنيعنا، صورة هى الهوان بعينه، وأمام أنفسنا ألا نخجل، ألا نغضب، ألا نستحى من الله، قال الحبيب، صلى الله عليه وسلم: «دخلت امرأة النار فى هرة حبستها حتى ماتت..لا هى أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض».

العيال فى مصر توحشت، تهمهم عطشًا للدماء، لا تفكر كأولى الألباب، عارية من كل خلق، تعيش فينا عصور ما قبل اللباس، عصور عارية من الإنسانية، شريرة، موحشة، متوحشة، لا حرمة، ولا قانون، ولا عرف.

صورة شاذة على طبيعة المصريين الطيبين، الوحشية تنضح من الصورة، هل لاتزال هناك إنسانية فى هذا البلد؟.. هل بلغنا من القسوة ذبح القطة، وعرض رأس المذبوح على الفيس كاللحم المكشوف؟.. تبًا لكم، وسحقًا لأفعالكم، انبذوا هذه الصورة، العنوها والعنوا فاعليها، ولا تأخذكم بهم شفقة، وإلا صارت مثلا.

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