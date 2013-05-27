عبدالرحمن البر: مصر بها حماية من التشيع..ولا خطر من وجود سائحين شيعة أو غيرهم

كتب : محمد عاشور منذ 4 دقائق

قال عبدالرحمن البر المعروف بمفتي جماعة الإخوان المسلمين وعضو مكتب إرشادها، أن مصر بها حماية من خطر التشيع، مشيرا إلى أن الشعب المصري متمسك بعقيدته ومذهبه السني، ولا خطر من وجود سائحين شيعة أو غيرهم.

وأضاف البر، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، أن البعض يستغل مسألة التشيع سياسيا، وتابع "التشيع خطر لابد أن نواجهه، لكن ما ذنب السياحة في ذلك".

وأكد البر أنه سيكون أول المنتقدين للرئيس محمد مرسي إذا أقدم على خطوة مخالفة، مشيرا إلى أن وصف مرسي لرئيس إسرائيل شيمون بيريز، في أحد خطاباته الرئاسية، بـ"صديقي بيريز" كان أمرا برتوكوليا.

وأشار إلى أنه من الجائز أن تخسر جماعة الإخوان المسلمين من رصيدها بعد ممارستها للسياسة، موضحا أن السياسة "متغيرة ولا أحد يسيتطيع فيها أن يكون فائزا دوما".