أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

عبدالرحمن البر: مصر بها حماية من التشيع..ولا خطر من وجود سائحين شيعة أو غيرهم

Google+ Print
عبدالرحمن البر: مصر بها حماية من التشيع..ولا خطر من وجود سائحين شيعة أو غيرهم عبدالرحمن البر: مصر بها حماية من التشيع..ولا خطر من وجود سائحين شيعة أو غيرهم

كتب : محمد عاشور منذ 4 دقائق

قال عبدالرحمن البر المعروف بمفتي جماعة الإخوان المسلمين وعضو مكتب إرشادها، أن بها حماية من خطر التشيع، مشيرا إلى أن الشعب المصري متمسك بعقيدته ومذهبه السني، ولا خطر من وجود سائحين شيعة أو غيرهم.

وأضاف البر، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، أن البعض يستغل مسألة التشيع سياسيا، وتابع "التشيع خطر لابد أن نواجهه، لكن ما ذنب السياحة في ذلك".

وأكد البر أنه سيكون أول المنتقدين للرئيس محمد مرسي إذا أقدم على خطوة مخالفة، مشيرا إلى أن وصف مرسي لرئيس إسرائيل شيمون بيريز، في أحد خطاباته الرئاسية، بـ"صديقي بيريز" كان أمرا برتوكوليا.

وأشار إلى أنه من الجائز أن تخسر جماعة الإخوان المسلمين من رصيدها بعد ممارستها للسياسة، موضحا أن السياسة "متغيرة ولا أحد يسيتطيع فيها أن يكون فائزا دوما".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط