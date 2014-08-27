محافظ الأقصر ومدير الأمن يقدمان واجب العزاء لأهالي ضحايا حادث ميكروباص الضبعية‎

قدم اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر يرافقه اللواء منتصر أبو زيد مدير الأمن وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية واجب العزاء لأهالي قرية الأقالته غرب المحافظة في ضحايا حادث انقلاب سيارتي ميكروباص داخل مياه ترعة اصفون الذي أسفر عن مصرع 17 شخص وإصابة 13 آخرين من أهالي القرية .

وكان أهالى قرية الأقالتة غرب محافظة الاقصر قد أقاموا عزاء جماعى لابنائهم الضحايا ال|_17 الذين لقوا مصرعهم في الحادث أثناء عودتهم من حفل زفاف على الطريق السياحى الغربى أمام قرية الضبعية فجر أمس .

هذا واستقبل سرادق العزاء الآلاف من المواطنين الذين توفدوا من مختلف القرى المجاورة لتقديم واجب العزاء بحضور القيادات الشعبية وكبار العائلات بالقرية .

كان 17 شخصا قد لقوا مصرعهم وأصيب 13 آخرون فى الحادث الذى وقع أثر سباق بين السيارتين خلال عودتهما من حفل زفاف حيث فوجئ السائقان بسيارة قادمة فى الاتجاه المعاكس فحاولا تفاديها فسقطا فى الترعة بعد أن فقدا سيطرتهما على السيارتين بسبب السرعة الزائدة.