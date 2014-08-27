أخبار عاجلة

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب -
ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر -
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تدين بقوة الهجمات على خان شيخون -
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية -
الأمم المتحدة تبدأ تحقيقا في الهجوم على بلدة خان شيخون بإدلب السورية -
تخزين «الثوم» في الفريزر خطر جداً على الصحة وقد يؤدي للوفاة..اليكم أفضل طريقة لتخزينه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

محافظ الأقصر ومدير الأمن يقدمان واجب العزاء لأهالي ضحايا حادث ميكروباص الضبعية‎

Google+ Print
محافظ الأقصر ومدير الأمن يقدمان واجب العزاء لأهالي ضحايا حادث ميكروباص الضبعية‎ محافظ الأقصر ومدير الأمن يقدمان واجب العزاء لأهالي ضحايا حادث ميكروباص الضبعية‎

27 أغسطس 2014 | 12:22 صباحاً

قدم اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر يرافقه اللواء منتصر أبو زيد مدير الأمن وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية واجب العزاء لأهالي قرية الأقالته غرب المحافظة في ضحايا حادث انقلاب سيارتي ميكروباص داخل مياه ترعة اصفون الذي أسفر عن مصرع 17 شخص وإصابة 13 آخرين من أهالي القرية .

وكان  أهالى قرية الأقالتة غرب محافظة الاقصر قد أقاموا عزاء جماعى لابنائهم الضحايا ال|_17 الذين لقوا مصرعهم في الحادث أثناء عودتهم من حفل زفاف على الطريق السياحى الغربى أمام قرية الضبعية فجر أمس .

هذا واستقبل سرادق العزاء الآلاف من المواطنين الذين توفدوا من مختلف القرى المجاورة لتقديم واجب العزاء بحضور القيادات الشعبية وكبار العائلات بالقرية .

كان 17 شخصا قد لقوا مصرعهم وأصيب 13 آخرون فى الحادث الذى وقع أثر سباق بين السيارتين خلال عودتهما من  حفل زفاف حيث فوجئ السائقان بسيارة قادمة فى الاتجاه المعاكس فحاولا تفاديها فسقطا فى الترعة بعد أن فقدا سيطرتهما على السيارتين بسبب السرعة  الزائدة.
2014-08-27

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا