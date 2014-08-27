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عبد الشافي مهدد بالغياب عن مواجهة السنغال وتونس

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عبد الشافي مهدد بالغياب عن مواجهة السنغال وتونس عبد الشافي مهدد بالغياب عن مواجهة السنغال وتونس

تحوم شكوك طبية حول قدرة محمد عبد الشافي ظهير أيسر الزمالك على اللحاق بمباراتي السنغال وتونس في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2015 بالمغرب.

وأوضح شوقي غريب المدير الفني للمنتخب: "عبد الشافي انضم للمنتخب، وهو يعاني من تجمع دموي في عضلة السمانة، ويخضع اللاعب حاليًا لبرنامج علاجي مكثف".

وأضاف غريب في تصريحات تليفزيونية: "طبيب طارق سليمان حدد 48 ساعة لإمكانية تعافي اللاعب من الإصابة، وسنخاطب نادي الزمالك لإرسال تقرير عن حالته".

وأتم المدير الفني للفراعنة: "إذا لم يتعافى عبد الشافي خلال اليومين القادمين، لن يلحق بالمباراة الودية أمام كينينا، وكذلك مباراتي السنغال وتونس".

وفي حالة استبعاد محمد عبد الشافي، سينحصر خيار الجهاز الفني للمنتخب لشغل الجبهة اليسرى في صبري رحيل ظهير أيسر الأهلي.

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