مقتل 7 مدنيين والعشرات من «داعش» في قصف للطيران السوري

لقي 7 أشخاص مدنيين مصرعهم، بالإضافة إلى مقتل العديد من عناصر تنظيم «داعش» في غارات للطيران السوري، منذ صباح الثلاثاء، بمحافظة دير الزور، شرق سوريا.

وذكرت قناة «سكاي نيوز بالعربية» الإخبارية أن الطيران الحربي السوري نفذ غارات عديدة منذ صباح الثلاثاء على مواقع وحواجز تابعة لتنظيم «داعش» في محافظة دير الزور في شرق سوريا.

وأشار مدير المرصد السوري، رامي عبدالرحمن، إلى أن الغارات هي الأولى بهذا التركيز وهذه الكثافة في استهداف مواقع لتنظيم «داعش» منذ تفرد التنظيم المتشدد بالسيطرة على أجزاء واسعة من المحافظة في يوليو.

وقال عبدالرحمن إن الطيران الحربي السوري نفذ منذ الصباح، 12 غارة، استهدفت حواجز ومقارا للتنظيم في مناطق مختلفة من محافظة دير الزور، موضحا أن الغارات توحي بوجود بنك أهداف محدد مسبقا.



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