قيادي بـ«حزب الله»: هناك في لبنان من يريد استثمار «داعش» رغم أنها تكفرهم

أعرب نائب الأمين العام لـ«حزب الله»، الشيخ نعيم قاسم، عن أسفه لأنه في لبنان لا يزال هناك من لا يعترف بحقيقة تنظيم «داعش» الدموي التكفيري اللاإنساني، ويأمل هؤلاء أن يستثمروا في «داعش».

وقال قاسم، في كلمة ألقاها في احتفال تأبيني، إنهم «يظنون أنهم يأخذون مكتسبات على ظهر (داعش)، مساكين هؤلاء، (داعش) تستثمرهم وتستثمر من هو أكبر منهم، و(داعش) تمردت على مشغليها الأمريكيين والنفطيين، فهم لا يستطيعوا أن يستثمروها فداعش خطر على الجميع من دون استثناء، ولا تعترف بأحد على هذه المعمورة».

وتابع أننا «في (حزب الله) نتصرف على أساس وجود خطرين كبيرين على هذه الأمة: الخطر الإسرائيلي والخطر التكفيري، ولا نقدم أحدهما على الآخر، وإنما نعتبرهما متداخلين مع بعضهما البعض تحت قيادة واشنطن».