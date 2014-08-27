مطالب المقاومة بعد التهدئة مع إسرائيل في غزة: «رجع بخفي حنين»

أعلنت مصر، مساء الثلاثاء، وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل، وفقًا لعدد من البنود اتفق عليها الطرفان، لم تحقق سوى السماح بالصيد حتى مسافة 6 أميال ووقف القتال، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الشهداء أكثر من ألفي شخص، وآلاف المصابين والجرحى، خلال شهر ونصف منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

بنود الاتفاق الذي أعلنته مصر، لوقف النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، نص على أن فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل مرتبط بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية ومستلزمات إعادة الإعمار.

البند الثاني نص على أن الصيد البحري في مساحة 6 ميل بحري، في حين يطلب الفلسطينيون العودة إلى النطاق الدولي الكامل وهو 12 ميلا، والبند الثالث على استمرار المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين بشأن الموضوعات الأخرى خلال شهر من بدء تثبيت وقف إطلاق النار.

وذكرت وكالة «رويترز» للأنباء، أن الاتفاق يتضمن «تسلم السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس المسؤولية عن إدارة حدود غزة من (حماس)»، و«تتولى السلطة الفلسطينية قيادة تنسيق جهود إعادة الإعمار في غزة مع المانحين الدوليين بما في ذلك الاتحاد الأوروبي».

وأشارت «رويترز» إلى أنه «ينتظر من إسرائيل أن تضيق المنطقة الأمنية العازلة داخل حدود قطاع غزة من 300 متر إلى 100 متر إذا صمدت الهدنة، وتسمح هذه الخطوة للفلسطينيين بالوصول إلى مزيد من الأراضي لزراعية قرب الحدود».

وحددت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، 5 مطالب لوقف إطلاق النار، مع إسرائيل، أبرزها تشغيل ميناء غزة، والإفراج عن الأسرى الفلسطينين بالسجون الإسرائيلية، وكذلك السماح بالصيد في مساحة 12 ميل بحري من شاطئ غزة، ولم يتحقق منها أي شيء.

وجاءت قائمة المطالب الرئيسية للمقاومة الفلسطينية، التي أعلنتها إبان المواجهات: 1 ـ وقف إطلاق نار فوري وشامل من الجانبين.

2 ـ وقف الاستهداف العسكري والأمني المتبادل بكافة أشكاله.

3 ـ تتعهد إسرائيل بفك الحصار البرّي والبحري عن قطاع غزّة بشكل كامل، بما في ذلك فتح جميع المعابر وتشغيل ميناء غزة، بما يتيح إدخال جميع السلع والكهرباء والوقود ومواد البناء وكل احتياجات الفلسطينيين، وفك الحصار الاقتصادي والمالي، وضمان حرية الصيد والملاحة حتى 12 ميلاً بحريًا (المياه الإقليمية)، وحرية الحركة في المناطق الحدودية لقطاع غزّة وعدم وجود منطقة عازلة، والمباشرة بتنفيذ برنامج لإعادة إعمار قطاع غزة.

4 ـ تقوم إسرائيل بإتمام تنفيذ الاتفاق المبرم في القاهرة بين حركة «حماس» والجانب الإسرائيلي بتاريخ 11/10/2011 حول صفقة التبادل، ويشمل ذلك الأسرى الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم، ثم اعتقلوا مرة أُخرى، وإلغاء جميع الإجراءات والعقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية التي اتخذت بعد 12/06/2014، بما فيها الإفراج عن جميع المعتقلين، وخاصة رئيس وأعضاء المجلس التشريعي، وفتح المؤسسات وإعادة الممتلكات الخاصة والعامة التي تمت مصادرتها، ووقف سياسة الاعتقال الإداري المتكرر، ورفع العقوبات عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ووصفت الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها «حماس»، اتفاق التهدئة بـ«الانتصار»، فيما اعتبر أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن «إسرائيل سددت لحماس على مدار 50 يومًا أقسى وأقوى ضربة عسكرية تلقتها هذه الحركة الإرهابية منذ تأسيسها».

فيما هاجم مستخدمو «فيس بوك» اتفاق التهدئة، وقال أكرم الجندي: «مبادرة فاشلة، طلعتوا منها بألفين شهيد و١٢ ألف جريح ولا زالت غزة بدون ميناء أو مطار، والمعابر بيد إسرائيل والميل البحري لا زال ٦ ميل»، ومثله سأل «هيثم القدومي»: «أين الميناء؟».

وبلغت حصيلة القتلى والمصابين، منذ بدء العدوان على غزة إلى 2137 شهيدا، و 11 ألفا و100 جريحا، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.