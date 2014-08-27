دي ماريا يوضح أسباب رحيله عن ريال مدريد ' عدم التقدير '

مدريد، (إفي): هاجم الأرجنتيني أنخل دي ماريا ادارة ريال مدريد الإسباني في خطاب توديعه للنادي، ولكنه في نفس الوقت أعرب عن فخره لارتداء قميصه لأربع سنوات"، مشيرا إلى أن رحيله كان بسبب عدم شعوره بالتقدير من قبل "شخص معين"، على حد تعبيره.

ونشر دي ماريا خطابه عن طريق جريدة (ماركا) الرياضية الإسبانية وأكد خلاله وجود "الكثير من الأكاذيب" حول رغبته في الرحيل من النادي.

وقال اللاعب الذي انتقل اليوم رسميا لمانشستر يونايتد الإنجليزي لمدة خمسة مواسم مقابل 75 مليون يورو في الخطاب "حقبتي مع الريال وصلت لنهايتها، من المستحيل تلخيص كل ما عشته هنا في سطور، ولكن هذا الخطاب يعكس ما أشعر به في لحظة الوداع".

وأضاف دي ماريا "خلال السنوات الأربع الماضية حظيت بشرف ارتداء هذا القميص، لا أشعر سوى بالفخر بعد كل ما مررت به وحققته مع زملائي".

وأردف اللاعب "للأسف اليوم حان وقت رحيلي، ولكن أرغب في توضيح أن هذه لم تكن أبدا رغبتي، كأي شخص يعمل كنت أسعى دائما في التطور، بعد الفوز بلقب دوري الأبطال العاشر ذهبت للعب في المونديال وكلي أمل في وجود اشارة معينة من قبل مجلس الادارة وهو الأمر الذي لم يحدث".

وأضاف دي ماريا "لقد جرى الحديث عن الكثير من الأشياء والكثير من الأكاذيب، دائما كان يوجد سعي لالصاق مسألة الرحيل بوجود رغبة شخصية مني في تحقيقها، ولكن هذه ليست الحقيقة".

وأردف دي ماريا "للأسف لست من النوع المفضل لشخص ما، الأمر الوحيد الذي طلبته هو أن يكون عادلا، توجد الكثير من الأشياء التي أقدرها، الأمر لا يتعلق براتبي، أتمنى العثور على الأشياء التي كانت تنقصني في مانشستر يونايتد، أحد أكبر أندية العالم والذي أتمنى صناعة التاريخ معه".

وأكمل اللاعب "كنت محظوظا بالتواجد مع مجموعة رائعة من اللاعبين، كانوا هم أفضل زملائي، أعتقد أن هذا كان السر وراء تحقيق اللقب العاشر، أقدم اعتذاري على المرات التي أخطأت فيها داخل وخارج الملعب، نيتي لم تكن أبدا الاضرار بأي شخص، لقد بذلت كل ما لدي وأنا أرتدي هذا القميص في كل مباراة كما لو كانت الأخيرة، بعض الأحيان لم تكن الأمور تجري بالصورة المرجوة، وفي بعض الأحيان نجحت، ولكن يمكنني تأكيد أنني قدمت كل ما لدي".

وتابع النجم الأرجنتيني "أرغب في شكر إسبانيا على كل ما قدمته لي وبالأخص سماحها بولادة ابنتي في أراضيها، أنا وزوجتي سنشعر دائما بالامتنان، وأيضا زملائي الذين قدموا لي الدعم دائما في الأوقات الحلوة والمرة، ومختلف الأجهزة الفنية التي عملت معها، وأيضا كل من يعمل يوما تلو الأخر في النادي، وأنا على علاقة جيدة بهم جميعا".

وتمنى دي ماريا في خطابه التوفيق لريال مدريد، مشيرا إلى أنه سيظل يتذكر مشاعر الود من قبل جماهير النادي الملكي في مباراته الأخيرة مع النادي أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب كأس السوبر الإسباني، والتي لعب دقائق قليلة في نهايتها.