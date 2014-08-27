بالفيديو .. يونايتد يسقط بأسوأ نتيجة منذ سداسية سيتي أمام فريق درجة ثانية

سقط مانشستر يونايتد برباعية نظيفة أمام إم كي دونس أحد فرق الدرجة الثانية (ليج وان) في إنجلترا خلال مواجهتهما يوم الثلاثاء بكأس رابطة الأندية المحترفة.

وخسر لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد المباراة محققا أسوأ نتيجة منذ سقوط الشياطين الحمر أمام غريمهم التقليدي مانشستر سيتي في موسم 2011/2012 في أكتوبر 2011 بنتيجة 6-1.

ولم يخسر ديفيد مويس المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد بهذه النتيجة في ولايته التي انتهت بإقالته الموسم الماضي، ولكنه سقط برباعية مقابل هدف أمام سيتي في الموسم الماضي.

جاءت الأهداف في الدقائق 25 و63 و70 و84 عن طريق وليام جريج الأول والثاني .. وسجل بينيك أفوبي الثالث والرابع.

بتلك الهزيمة يودع يونايتد بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة من الدور الثاني.