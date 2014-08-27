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صلاح سليمان بعد استبعاده: تعاقدي مع الزمالك وليس حسام حسن

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صلاح سليمان بعد استبعاده: تعاقدي مع الزمالك وليس حسام حسن صلاح سليمان بعد استبعاده: تعاقدي مع الزمالك وليس حسام حسن

أكد صلاح سليمان مدافع الزمالك أنه حتى الآن لم يتم إبلاغه رسميا بقرار رحيله عن القلعة البيضاء، بعد إعلان حسام حسن المدير الفني بالاستغناء عنه.

وقال صلاح لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "لم يتم إبلاغي رسميا بقرار الرحيل، فقد فوجئت به من وسائل الإعلام فقط".

وقرر العميد استبعاد صلاح سليمان مع إسلام عوض ومحمد إبراهيم الذي تأكد رحيله إلى ماريتيمو البرتغالي. (طالع التفاصيل)

وأضاف "إن كان حسام حسن استبعدني، فأنا متعاقد مع الإدارة وعندما يتم إبلاغي سأفكر في الخطوة المقبلة".

وتابع صلاح سليمان "لعبت أساسيا معظم مباريات الزمالك الموسم الماضي، وأغلبها لم تسكن شباكنا أهدافا".

وأتم "حسام حسن في أول محاضرة أبدى سعادة بوجودي في الفريق مع إشادته بالصفقات الجديدة، ولا أعلم ماذا تغير الآن؟"

ولعب صلاح سليمان مع الزمالك 50 مباراة في الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا منذ انضمامه.

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